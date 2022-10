Ecco perché in zona Amati in questi giorni i cestini sono pieni

Cestini dell'immondizia stracolmi con sacchetti e rifiuti abbandonati per strada. L'inciviltà e la maleducazione dei cittadini continua a perseverare. La segnalazione questa volta arriva da via Canesi, una strada di Monza a pochi passi dal Policlinico.

"Nel nostro quartiere da giovedì manca l'operatore ecologico - ha scritto una residente alla redazione di MonzaToday -. Le condizioni delle strade e soprattutto dei cestini sono davvero pietose. Non vengono svuotati e poi c'è chi continua a non fare la raccolta differenziata ma a gettare i propri rifiuti domestici direttamente in prossimità del cestino". La donna ha fatto regolare segnalazione all'Impresa Sangalli invitando ad un rapido intervento.

E proprio dall'azienda ci fanno sapere di essere a conoscenza del problema causato dal fatto che, proprio in quei giorni, l'operatore ecologico assegnato alla zona era andato in ferie ed era stato sostituito.

In caso di problemi i cittadini possono direttamente segnalare il disservizio telefonando al numero verde 800 77 49 99 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 (segreteria telefonica negli orari di chiusura) o inviando un'email a segnalazionimonza@impresasangalli.it.