E' l'OrsoBruno di via Lecco il ristorante di Monza che si è aggiudicato la vittoria nella puntata del programma Sky 4 Ristoranti condotto dallo chef Alessandro Borghese. Quattro i locali del capoluogo brianzolo protagonisti della sfida culinaria trasmessa in onda domenica 4 febbraio: oltre al ristorante di via Lecco anche Mamìe di via Boito, Seta di viale Campania e la Locanda della Monzaca, in centro.

La vittoria all'OrsoBruno

Protagonista della sfida dell'OrsoBruno è stato Matteo, il titolare. "Vicino al centro, questo ristorante a conduzione familiare trasmette un’atmosfera rilassante. Le due sale contigue sono molto diverse tra loro: si passa da un arredamento classico ad una sala con oggetti di antiquariato e modernariato. Cresciuto tra le mura del ristorante che considera ormai come una casa e dopo aver ricoperto tutti i ruoli all’interno dell'attività di famiglia, oggi Matteo ne è il titolare: sensibile ed empatico, si commuove quando parla dei suoi clienti storici perché desidera instaurare un rapporto di fiducia col cliente. Propone una cucina semplice e del territorio, con prevalenza di piatti di carne" la descrizione del locale nel programma.

Per aggiudicarsi il titolo di miglior ristoratore nella sfida monzese l'Orso Bruno ha dovuto sottoporsi al giudizio degli altri ristoratori e a quello di chef Alessandro Borghese che ha ribaltato la classifica, assegnando il suo punteggio e restando colpito dall'unione di sapori tradizionali esaltati da una atmosfera vintage-chic. Borghese insieme agli altri concorrenti ha fatto visita a ciascun ristorante assaggiando i piatti, esplorando l'ambiente e incontrando il personale per ottenere un'immersione completa nell'esperienza gastronomica di ogni posto. Dopo la visita, tutti hanno assegnato un voto da 1 a 10 a ciascun ristorante in diverse categorie: menu, servizio, location, conto e special. I voti vengono sommati per ottenere un punteggio totale.

La classifica

Borghese ha assegnato 7 alla location, 8 al menù, 6 al servizio, 8 al conto e 9 al piatto speciale che era il filetto. E nella puntata dedicata a Monza il ristorante che ha ottenuto il punteggio più alto è stato l'OrsoBruno con 113 punti. Al secondo posto il ristorante Seta (112 punti), poi Mamìe (106) e al quarto posto la Locanda della Monaca con 94 punti.