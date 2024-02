Il ristorante dove le chiacchiere sono un'opera d'arte: il dolce diventa una tela (dipinta dai clienti)

Una chiacchiera, il tipico dolce del Carnevale, servita al tavolo con un mini cavalletto per dipinti. Una tavolozza di colori che però si possono mangiare. E poi un chupito di liquore e un pennello.

Nel ristorante monzese "Il Moro" il dolce diventa un'opera d'arte. Anzi una tela messa a disposizione dei clienti perché possano dare spazio alla loro fantasia. E dare forma, per poi poterlo gustare, al loro "dolce d'autore".

L'idea è del noto chef Vincenzo Butticè, da sempre sensibile ai temi dell'arte e dell'estetica del cibo, che nel ristorante di via Parravicini ha scelto di omaggiare l'arte e di dare la possibilità ai suoi clienti di diventare artisti per una cena. "La storia ci insegna che è solo dalla metà dell'800 che il gusto gastronomico ha trovato spazio insieme a quello estetico nelle discussioni filosofiche, giacché prima il gusto era considerato un senso di serie b - ha spiegato - Ma oggi sappiamo quanta importanza ha assunto l'estetica in cucina e quanto gusto e bellezza siano strettamente legati. Più propriamente l'esperienza del mangiare può considerarsi perfetta solo quando sono presenti entrambi. Ed è stata proprio questa considerazione, insieme all'amore per l'arte, a spingermi a tentare questo esperimento".

L'omaggio, come intuibile, è all'arte brianzola, e in particolare a quella del grande maestro monzese dell'800 Mosè Bianchi. Cui il "dolce d'autore" è idealmente dedicato. La proposta prevede che ai clienti seduti al tavolo venga servita la chiacchiera, tipico dolce del periodo di Carnevale, insieme a un mini cavalletto, come quello che usano i pittori per dipingere, e a una tavolozza dove fanno bella mostra di sé le variegate cromie della creme al pistacchio, al cioccolato e alla ricotta, e quelle delle marmellate di melograno e pera. Che i clienti possono divertirsi a spalmare sul dolce grazie a un pennello per dipingere incluso nel servizio. Creando la loro personale opera d'arte (commestibile), secondo i propri gusti. Sollazzando così il palato dopo aver dato spazio alla fantasia.

Ad accompagnare il set d'artista anche un chupito del celebre liquore "Strega", nel quale i clienti possono pure scegliere di intingere la chiacchiera.

"Si tratta di un 'dessert da costruire', che oltre a ribadire il legame fra estetica e cibo e a omaggiare il maestro monzese Bianchi, diviene l'occasione per invogliare i nostri clienti a dare respiro al loro lato più giocoso e fantasioso".

Un'idea piuttosto curiosa che lo chef, insieme al brand dei Butticè che nel 2007 ha rilevato "Il Moro", ha deciso di perpetuare anche in futuro: "Stiamo pensando alla Pasqua - ha concluso - In quel caso la tela da dipingere sarà una foglia di ostia su biscotto di frolla ricca, ovvero con farina di nocciole, mandorle e pistacchio".

Una vera preziosità. Per gli occhi. E non meno per il palato.