Un chiosco di bibite e caffè per allontanare pusher e malviventi

Un picoclo chiosco, magari con rivendita di caffè e bevande (non alcoliche) dove gli autisti e i controllori degli autobus possono trovare riparo e ristoro nell'attesa del cambio turno. Un piccolo chiosco che diventa anche elemento di presidio e di sicurezza in quell’angolo della via Manzoni di Monza, a pochi passi dall'area pedonale e accanto al giardinetto della droga smantellato grazie all'operazione Icaro.

L'idea è di Elisabetta Bardone, monzese e coordinatrice del gruppo Controllo di vicinato di Regina Pacis. "Dopo la retata delle scorse settimane la situazione in quell'angolo di Monza è migliorata - spiega -. Ma quell'area di verde vicino alla fermata dei pullman e all'edicola potrebbe diventare una sorta di piccolo presidio e di luogo di riparo per autisti e controllori".

Perché se è vero che dai giardinetti degli Artigianelli i pusher sono stati allontanati, il problema della sicurezza e dello spaccio in quella zona di Monza resta. "Si potrebbe posizionare anche un piccolo prefabbricato - prosegue -. Come ce ne sono in giro per Milano. Un luogo riparato dove posizionare una macchinetta per la vendita dei biglietti degli autobus". Le modalità di realizzazione sono tante, ma il principio alla base dell'idea di Elisabetta Bardato è uno: portare legalità e offrire comunque un presidio ai lavoratori, e un servizio alla popolazione. Nella speranza che queste piccole attività allontanino i malintenzionati.