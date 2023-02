La biblioteca brianzola che chiude per quasi 3 mesi

A Monza la biblioteca dei ragazzi chiude per lavori di ristrutturazione. Dal 23 febbraio la biblioteca di piazza Trento e Trieste chiude (momentaneamente). Al via i lavori di ristrutturazione che dovrebbero essere ultimati entro l'8 maggio. Poi dal 9 maggio lo spazio dei libri dedicato ai piccoli monzesi riaprirà i battenti. La biblioteca dei ragazzi ‘Al segno della luna’ è un punto di riferimento per i piccoli lettori, non solo per l’ampia gamma di proposte presenti sugli scaffali, ma anche per le numerose attività che vengono organizzate nel corso dell’anno con letture e laboratori dedicati ai bambini di diverse fasce d’età.

Un piccolo paradiso per i bambini che iniziano ad avvicinarsi al mondo dei libri con libri tattili per i più piccoli, narrativa (ma anche storia, geografia, scienze e arte) e altri generi per i più grandi. Oltre ai libri in lingua originale. Gli affezionati dovranno attendere l’8 maggio quando, ultimati i lavori, la biblioteca aprirà i battenti con tante belle novità.