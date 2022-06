Chiude il mercato agricolo a Villasanta

Da settimana prossima a Villasanta non ci saranno più in piazza le bancarelle del mercatino agricolo. Almeno fine a settembre. Pausa estiva per il mercato di Coldiretti nel comune brianzolo che si svolge tutti i martedì pomeriggio nel piccolo parcheggio di via Leopardi.

Ad annunciarlo il comune con un post sulla pagina Facebook. "Il Mercato Agricolo del martedì chiude per ferie - si legge sulla pagina social istituzionale -. L'ultima giornata di attività per gli ambulanti di via Leopardi è stata quella di ieri (martedì 7 giugno, ndr). Le temperature della stagione estiva impediscono infatti una corretta gestione dei prodotti. L'appuntamento tornerà dal mese di settembre".