Il grande parcheggio monzese che chiude (tre giorni): scoppia la polemica

Arriva il mercato europeo e chiude la piazza (e il parcheggio) davanti alla stazione. Sui social si è scatenata la polemica per la chiusura a Monza di piazza Castello. Come si legge sull'ordinanza pubblicata sul sito del comune di Monza dalle 14 di giovedì 22 settembre alle 5 del mattino di lunedì 26 settembre (e comunque fino allo smantellamento delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione) è vietata la circolazione e la sosta su tutta la piazza Castello.

Da oggi, venerdì 23 settembre, fino a domenica 25 settembre la piazza monzese diventerà un grande mercato europeo. Oltre ottanta bancarelle di prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato tipici dei Paesi europei saranno nel capoluogo brianzolo per tre giorni all’insegna della tradizione, dalle 9 alle 24. Si potrà passeggiare tra gli stand di pasticceri francesi esperti nella produzione di macarons, bancarelle spagnole al profumo di churros, brezel tedeschi da innaffiare con pinte di birra, ma anche le delizie e l’artigianato del nostro Paese.

La critica, sui social, non riguarda l'evento che, al contrario, viene accolto con favore. Ma la scelta della location: il parcheggio davanti alla stazione. Chi si lamenta ipotizzava di poter allestire l'evento in altre piazze del centro cittadino (per esempio piazza Trento e Trieste, oppure piazza Carrobiolo) o ancora organizzare, come avviene anche in altre città, una sorta di mercato diffuso con bancarelle allestite in più piazze e vie. Non utilizzando invece un’area che, anche nel fine settimana, viene utilizzata da molte persone.

Chi ha l'abbonamento al parcheggio di piazza Castello può contattare Monza Mobilità telefonando al numero 039 209841.