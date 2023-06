Estate senza tuffi: chiude la piscina Pia Grande

La piscina Pia Grande chiude i battenti. Quella del 2023 sarà un’estate di cantieri e di lavori nel centro natatorio di via Murri. Il 13 luglio la struttura chiuderà, per poi riaprire a settembre. L’annuncio durante il consiglio comunale di lunedì 19 giugno quando il consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interrogazione in merito proprio alle preoccupazione dei genitori degli atleti che si allenano e gareggiano nella grande piscina monzese. Preoccupazioni in merito alla chiusura del centro proprio nel pieno dell’estate e sulle tempistiche della riapertura e della futura gestione ad oggi in carico a Gis Milano.

L’assessore allo Sport Viviana Guidetti ha chiarito la situazione, confermando lo stop estivo dell’impianto, ma anche la riapertura per settembre. “Il 13 luglio la piscina chiuderà e il giorno successivo inizieranno i lavori - ha spiegato -. Poi entro la prima metà di settembre la struttura riaprirà al pubblico. Per adesso non si sa ancora chi la gestirà, in lizza c’è anche l’attuale gestore Gis Milano”.

La chiusura estiva della piscina di Sant'Albino era già stata annunciata alla fine del 2022, quando era stato comunicato lo stanziamento di 680 mila euro per la realizzazione di una vasca ludica esterna e la completa riqualificazione delle aree verdi e solarium. L’aggiudicazione lavori era prevista per marzo 2023 e l’esecuzione tra giugno 2023 e dicembre 2024. Sono finanziati anche da regione Lombardia gli interventi mirati all’efficientamento energetico degli impianti natatori. Per il centro natatorio Pia Grande sono previsti lavori per 513.612 euro di cui 350.000 da finanziamento regionale. Tra gli interventi previsti l’acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili e di teli isotermici per la copertura della piscina; acquisto di una pompa di calore e di impianti di cogenerazione e trigenerazione; l’acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e sistemi di controllo per certificare la qualità del servizio all’utenza (es. ricambi d’aria, sanificazione ambientale, etc.); l’acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale. Il collaudo tecnico-amministrativo è previsto entro la fine di ottobre del 2023.