Lavori in tangenziale, per un mese e mezzo chiude lo svincolo: come cambia la viabilità

Operai al lavoro: parte il cantiere in tangenziale e cambia la viabilità. "Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo la A51 Tangenziale Est di Milano - si legge sul sito di Milano Serravalle - dalle ore 23 di mercoledì 24 luglio fino alle ore 06 di martedì 10 settembre 2024, verrà disposta la chiusura al traffico del ramo di svincolo in entrata da Cologno Monzese Ovest (km 12+298) per carreggiata nord (direzione A4-Venezia)"|.

Per tutta la durata dei lavori, i percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria verso corso Europa dalla rotatoria di via Di Vittorio e da via Felice Cavallotti, per proseguire su via Emilia e via Milano per il successivo ingresso in Tangenziale allo MI-Via Palmanova (km 11+650) da SP exSS 11- Vimodrone.

Percorsi alternativi