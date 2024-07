Il Parco torna di "proprietà" di pedoni, runner e ciclisti: chiude alle auto

Anche quest'anno, nel mese di agosto, il Parco tornerà ad essere a misura d'uomo e tornerà di esclusiva "proprietà" di pedoni, runner e ciclisti.

Per disposizione del comune, a partire dalle 19,30 del 02 agosto e fino alle ore 07 del 2 settembre, a tutti i veicoli sarà infatti vietata la circolazione lungo viale Cavriga, nel tratto compreso tra viale dei Tigli e fino a venti metri prima dell’uscita della Porta di Villasanta. Come si specifica nell'ordinanza comunale tale provvedimento "non ha già precedentemente determinato effetti negativi sulla viabilità circostante il Parco di Monza e ha consentito una maggiore fruizione dello stesso nell’ambito della sua naturale vocazione".

Con l'arrivo di agosto, dunque, monzesi e non solo potranno dunque godersi maggiormente il Parco circolando liberamente e senza l'assillo delle auto.

L'ordinanza specifica ancora che sono esclusi dal divieto i veicoli di pronto intervento e soccorso, i veicoli dei concessionari e del personale di attività poste all’interno del confine del Parco, i veicoli dei residenti all’interno del confine del Parco, i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria e munite del contrassegno e i veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi.