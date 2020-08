Lavori in autostrada, tratto della Torino-Milano chiuso per due notti in entrambe le direzioni

Autostrada A4 chiusa per due notti per lavori. La società Satap, che gestisce la tratta Torino-Milano, comunica che l'autostrada sarà chiusa tra le 23 di martedì 18 agosto e le 5 di mercoledì 19 agosto, in entrambe le direzioni, tra il casello di Novara est e quello di Marcallo Mesero.

Stessi orari e stesse modalità anche la notte successiva, quella tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto. Per chi deve recarsi a Milano da Novara l'ingresso consigliato è quindi a Marcallo Mesero: saranno presenti appositi cartelli di deviazione che indicheranno il percorso da seguire per raggiungere il casello. Chi invece proviene da Milano e viaggia verso Torino dovrà obbligatoriamente uscire a Marcallo, per poi rientrare in autostrada a Novara est.