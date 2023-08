Perché il parco Increa a Brugherio è ancora chiuso

Il parco Increa a Brugherio resterà ancora chiuso. E al momento non è stata comunicata una data per la riapertura. Troppo ingenti i danni causati dal maltempo e così, come spiegato dal sindaco Roberto Assi, mentre nelle ultime settimane si è provveduto a mettere in sicurezza "buona parte dei giardini e parchi pubblici cittadini", per il grande parco con lo specchio d'acqua bisognerà attendere. E nonostante i divieti e l'ordinanza di chiusura nelle scorse settimane qualcuno aveva provato a entrare comunque ed era stato denunciato con una ventina di persone deferite a seguito dei controlli della polizia locale.

Il primo cittadino ha parlato di "importante profusione di sforzi sia in termini di manodopera, sia in termini economici (da richiamare lo stanziamento urgente di 630mila euro deliberato con variazione di giunta per le conseguenze degli eventi atmosferici avversi)" per le operazioni di messa in sicurezza. Ora risultano aperti il Parco Le Puy en Velay, Giardini delle vie Redipuglia, Comolli e Bachelet, Giardini e aree verdi in via Bernina, Parco delle vie San Cristoforo e Andreani e tutte le aree verdi non recintate. E' stato riaperto anche il parco di via Quarto, con l’eccezione delle aree ancora delimitate, e del solo accesso al chiosco del parco Martiri delle Foibe, in via Santa Caterina. Presto, come assicurato dal sindaco Assi, a lavori terminati, verrà riaperto anche il parco di Villa Fiorita.

Il parco Increa resta chiuso

A spiegare i motivi della prolungata chiusura del parco Increa a Brugherio è stato lo stesso sindaco. "Per quanto riguarda il parco Increa, che è tuttora chiuso per ordinanza e interdetto all’eccesso, considerata la portata dei danni subiti, si è reso necessario provvedere ad apposita comunicazione all’Ufficio Territoriale Regionale competente per la provincia di Monza e, successivamente, all’approntamento di un vero e proprio progetto, con piano di sicurezza, relazione descrittiva, stima dei costi in via preliminare - prima - ed esecutiva - poi - ad opera della sezione Verde e Parchi del Comune. La procedura è stata avviata immediatamente dopo gli eventi avversi e si è conclusa, nella sua fase progettuale, nel corso della settinana corrente. Evidentemente i tempi di riapertura, stanti i presupposti appena descritti, si allungano e dipenderanno altresì dalle possibilità degli appaltatori di reperire personale ulteriore rispetto a quello impiegato in periodo di ferie".

E ancora: "Le procedure descritte hanno carattere legale, non costituiscono quindi il frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, e il Comune attuale ha complessivamente sei operai (compresi quelli eventualmente in ferie o in malattia), più un custode, impegnati pressoché su tutti i fronti, in primis le manutenzioni nelle scuole. A questi addetti, fra cui non mancano persone altamente specializzate, al personale degli uffici tecnici, ai volontari e ai singoli cittadini che continuano a non farci mancare il loro aiuto, va il mio rinnovato ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo in periodo così complicato e con tale grave condizione di sottodimensionamento" ha concluso il primo cittadino.