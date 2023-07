Chiuso il parco e un villasantese fa uscire runner e ciclisti

Il Parco di Monza chiude per questioni di sicurezza. La comunicazione dell'assessore all'Ambiente Giada Turato che sul suo profilo Facebook ha annunciato la chiusura dei cancelli. "Tre cancelli sono fuori funzione, dunque presidiati. Invitiamo i cittadini a non fare ingresso nel Parco", scrive sui social. Dalle 9 di sabato 22 luglio divieto di ingresso nel grande polmone verde.

All'interno gli addetti al lavoro per ripristinare la sicurezza dopo il grave nubifragio che si è abbattuto sulla città nella serata di venerdì 21 luglio. Da tarda sera addetti ai lavori e volontari sono impegnati a Monza nelle centinaia di richieste di aiuto giunte al centralino della Centrale operativa allestita nel comando della polizia locale di via Marsala. Danni e disagi sono stati riscontrati anche nel Parco.

"Questa mattina mentre mi dirigevo a Monza ho notato che alcune persone entravano nel Parco - ha raccontato a MonzaToday Roberto Manzato, villasantese famoso per la sua attività di plogging (chi corre raccogliendo i rifiuti, ndr) -. Entrare nel Parco oggi è pericoloso. Ho subito allertato le autorità competenti per segnalare il problema, e mentre veniva organizzafa la chiusura del grande polmone verde ho invitato alcune persone che stavano entrando ed altre che già erano entrate nel Parco ad uscire per la propria incolumità".