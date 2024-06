"Due ore per andare al lavoro senza più treno dalla Brianza": cosa aspetta i pendolari brianzoli

Diciotto chilometri. Questa la distanza che separa Renate, comune della Brianza, da Monza. Meno di una ventina di chilometri lungo la strada ferrata che a bordo di un treno consentivano un collegamento diretto tra la cittadina brianzola che conta meno di 4mila abitanti al capoluogo di provincia. Un "viaggio" che Sabrina, pendolare brianzola, da anni fa ogni mattina. O meglio potrà fare fino al prossimo 8 giugno perchè il servizio a breve verrà interrotto, sospeso per tre mesi. Trenord e Rfi hanno annunciato il blocco del traffico ferroviario lungo la S7 (quella del Besanino appunto) che si ferma anche nelle stazione brianzole. Dal 9 giugno all’8 settembre i convogli della linea S7 Milano-Molteno-Lecco che fa spola tra Lecco e Monza non passeranno. Le corse saranno sostitute da autobus tra le due stazioni.

L'interruzione del servizio, come precisato, è legata a interventi sulla strumentazione ERMTS con il potenziamento tecnologico per far circolare i treni in sicurezza. Ai pendolari che non volessero "imbarcarsi" in un lungo viaggio in autobus è stato suggerito di utilizzare linee ferroviarie limitrofe (S8 Milano-Carnate-Lecco; S11 Chiasso-Como-Milano-Rho Fiera; S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate; e la R16 Asso-Milano). Ma i disagi saranno inevitabili.

"Da 40 anni il treno che attraversa la Brianza tra Monza e Lecco (il celebre “Besanino”) è una costante della mia vita" racconta a MonzaToday la pendolare che ora come tanti viaggiatori dovrà fare i conti con l'interruzione del servizio. "Dal 1984, primo anno al Liceo Frisi di Monza, fino ai giorni nostri, con il lavoro a Milano, ho trascorso davvero mezza vita su questo treno. Sul Besanino ho conosciuto un’infinità di amici (incluso mio marito), e ora i miei stessi figli lo utilizzano per andare al liceo a Lecco e all’università a Milano". E tra poco tutta la famiglia si ritroverà "a piedi".

Autobus che sostituiranno convogli che all'ora di punta spesso erano carichi di viaggiatori. E per chi vuole scegliere una alternativa non resta che l'auto, con un inevitabile aumento del traffico e del congestionamento sulle strade brianzole. "Alternerò l'auto fino a Milano, con percorsi alternativi su ferrovie paralle da Arosio oppure da Merate: ovviamente utilizzando la macchina per raggiungere queste stazioni. Nessuna possibilità di ricorrere allo smart working (sono un operatore sanitario), restano solo le ferie estive a “salvarmi”. Stessa cosa farà mio figlio studente universitario del Politecnico di Milano". E per raggiungere il posto di lavoro, dalla Brianza, la donna impiegherà un'ora e mezza.

"Del resto, con gli autobus sostitutivi fino a Monza, si impiegherebbero due ore complessive per raggiungere Milano. La soluzione proposta da Trenord-RFI-Regione Lombardia ai cittadini e pendolari brianzoli sonoè un insulto alla gente che lavora e studia, perchèper la quale è il tempo è oggi il bene più prezioso" ha concluso Sabrina.

La chiusura per tre mesi della tratta

"Per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, ad opera di RFI, tra Monza e Lecco, dal 9 giugno all’8 settembre le corse della linea saranno sostituite da bus tra le due stazioni. Per spostarsi fra Monza e Milano i passeggeri potranno utilizzare le corse delle linee S8 Milano-Carnate-Lecco e S11 Rho-Milano-Como San Giovanni-Chiasso" aveva comunicato a fine maggio Rfi, in una nota ufficiale.