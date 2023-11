Operai al lavoro: chiude lo svincolo della tangenziale e la stazione brianzola

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale dalle 20 di martedì 7 novembre alle 5 del mattino dell'8 novembre verrà chiusa l'area di servizio Lambro sud, situata nel tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia. Si ricorda che sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio Lambro nord, in direzione di Milano, vista la chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Cormano.

Inoltre dalle 21 di martedì 7 novembre alle 5 del mattino di mercoledì 8 novembre sarà chiuso lo svincolo della tangenziale est di Milano, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Agrate, al km 146+000, percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 Tangenziale est attraverso lo svincolo di Carugate; -sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Cavenago Brianza.