Pendolari nel caos: cancellati più di 300 treni al giorno, tutte le modifiche

Centodieci corse cancellate parzialmente. Altre 196 sparite del tutto. La chiusura del Passante ferroviario di Milano, bloccato a causa dell'usura anomala delle ruote di 35 treni Trenord, già fermati, manda completamente nel caos i trasporti meneghini. Con tanti disagi per i pendolari brianzoli che ogni giorno raggiungono il capoluogo.

Come spiegano i colleghi di MilanoToday sulle cause dell'eccessivo consumo delle ruote dei convogli è già andato in scena lo scontro frontale fra la stessa Trenord e Rfi. La società di piazzale Cadorna ha fatto sapere di aver individuato il motivo in un binario tra Dateo e Porta Vittoria - ora sequestrato dalla procura che indaga per "pericolo di disastro ferroviario" -, mentre l'azienda che gestisce l'infrastruttura ha replicato che ad ora non è stata rilevata "nessuna anomalia".

In tutto ciò, però, i pendolari si trovano a fare i conti con disagi e cancellazioni. Dopo la prima parziale riorganizzazione del servizio di sabato scorso, martedì Trenord ha fatto sapere che le modifiche andranno avanti fino a data da destinarsi, anche perché non è chiaro quando il Passante potrà riaprire. "Viene confermata fino a nuova comunicazione la rimodulazione del servizio delle cinque linee suburbane che attraversano il Passante - si legge in una nota della società che si occupa dei treni regionali - per consentire accertamenti sul consumo anomalo delle ruote dei treni rilevato nelle ultime settimane, che ha implicato il ritiro dall’esercizio di 35 convogli".



E ancora: "La rimodulazione del servizio comporta ogni giorno la soppressione di 306 corse, 196 totalmente e 110 parzialmente. Le linee interessate sono le suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio, S1 Saronno-Milano-Lodi, S13 Pavia-Milano Bovisa, S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense".

Queste le modifiche delle linee del Passante:

S5 Varese-Milano-Treviglio

Sulla linea circola un treno ogni ora per direzione. Da Treviglio sono effettuati i treni con orario di partenza al minuto .10 e arrivo a destinazione a Varese al minuto .17; da Varese sono effettuati i treni con partenza al minuto .43 e arrivo a destinazione a Treviglio al minuto .50.

Le corse seguono il tragitto regolare nelle tratte Varese-Milano Villapizzone e Segrate-Treviglio; fra Milano Villapizzone e Segrate effettuano un percorso alternativo, con fermate a Milano Porta Garibaldi Superficie – stazione di interscambio con le linee metropolitane M2 e M5 – e Milano Lambrate, presso cui fermano diverse linee regionali e la linea metropolitana M2. Tramite la stazione di interscambio Rho Fiera, è possibile utilizzare anche la linea M1, oltre ai treni della linea S11 e delle linee per Porto Ceresio, Luino, Domodossola.

Il treno 24574 (Treviglio 20:40-Milano Certosa 21:43) prolunga la corsa fino a Gallarate.

S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio

Sulla linea circola un treno ogni ora per direzione nella sola tratta Novara-Milano Porta Garibaldi Superficie. Da Novara sono effettuate le corse con partenza al minuto .18 e arrivo a Milano Porta Garibaldi al minuto .10; da Milano Porta Garibaldi i treni partono al minuto .54 e arrivano a Novara al minuto .42.

I viaggiatori da e per Pioltello/Treviglio possono utilizzare i treni della linea S5, che effettuano fermata a Milano Porta Garibaldi Superficie e Milano Lambrate. Oltre che con le linee del servizio regionale, a Milano Porta Garibaldi è possibile l’interscambio con le linee metropolitane M2 e M5; a Milano Lambrate con la linea metropolitana M2; a Rho Fiera con la linea metropolitana M1.

S1 Saronno-Milano-Lodi

Sulla linea circola un treno ogni ora per direzione, solo nella tratta Lodi-Milano Rogoredo.

Da Lodi i treni partono al minuto .53 e arrivano a Milano Rogoredo al minuto .25; da Milano Rogoredo i treni partono al minuto .35 e arrivano a Lodi al minuto .07. Da e per Milano Rogoredo i viaggiatori possono utilizzare i treni regionali per Milano Lambrate, Milano Centrale, Milano Greco Pirelli o la linea metropolitana M3.

Fra Milano Bovisa e Saronno i viaggiatori possono utilizzare la S3 Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna e i treni regionali da e per Varese/Laveno Nord, Como Lago, Novara Nord, Milano Centrale-Malpensa Aeroporto.

S13 Pavia-Milano Bovisa

I treni della linea circolano a frequenza oraria, solo fra Pavia e Milano Porta Vittoria.

Da Pavia i treni partono al minuto .39 e arrivano a Milano Porta Vittoria al minuto .14; da Milano Porta Vittoria i treni partono al minuto .45 e arrivano a Pavia al minuto .21. Da e per Milano Rogoredo i viaggiatori possono utilizzare gli altri treni del servizio regionale per Milano Lambrate, Milano Centrale, Milano Greco Pirelli o la linea metropolitana M3. Da Porta Vittoria si può utilizzare la linea filobus 93 fino a Lambrate.

S2 Seveso-Milano Rogoredo

Fino a domenica 28 agosto il servizio della linea S2 Seveso-Milano Rogoredo è sospeso. I viaggiatori possono utilizzare i treni della linea S4 Camnago/Seveso-Milano Cadorna che circola regolarmente, con un treno ogni 30 minuti, e della linea regionale Milano-Asso