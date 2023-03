Piazza Duomo blindata: ecco perché 'chiude' per mezza giornata

Sabato 1 aprile a Monza piazza Duomo chiude. Non è un pesce d'aprile, ma l'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza.

"Per lo svolgimento della cerimonia per le celebrazioni del 155esimo anniversario di fondazione del Corpo della polizia locale - si legge sul documento ufficiale - sabato 1 aprile 2023 dalle ore 7 alle ore 15, con l’esclusione dei partecipanti e dei mezzi di pronto e soccorso, è vietata la circolazione in piazza Duomo. Dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento Sempre il 1 aprile 2023 dalle ore 7 alle ore 15 in deroga all’ordinanza è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente al varco 4 di largo IV Novembre".