La Posta brianzola che chiude per 2 mesi e mezzo

L’ufficio postale di Biassono chiuderà per oltre 2 mesi. Dal 28 giugno al 12 settembre (salvo imprevisti) lo sportello delle Poste di via Trento e Trieste rimarrà chiuso. “La chiusura è dovuta all'avvio dei lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Carta dei Servizi di Cittadinanza digitale”, si legge nella comunicazione del comune di Biassono.

I biassonesi che devono effettuare operazioni postali allo sportello dovranno recarsi fuori città: a Sovico (in piazza Garibaldi 17 aperto dal lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza intestata in giacenza ed effettuare operazioni eseguibili in circolarità ovvero conto corrente e libretto postale); oppure a Lissone (in piazza De Gaspari aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di ATM h/24).