Le vie di Monza dove alcune sere fino al 16 luglio non si potrà transitare in auto

Zona a traffico limitato: i divieti in via Bergamo (ma non solo) proseguono fino al 16 luglio. Lo comunica un'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza dove viene riconfermata l'isola pedonale nella via della movida con gli accessi garantiti solo ai mezzi di soccorso e ai residenti (previo ritiro del pass).

"Sino al giorno 16 luglio 2023, nei giorni di giovedì dalle ore 19:30 alle ore 24:00; venerdì dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del giorno successivo; e sabato, dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del giorno successivo. È vietata la circolazione lungo la via Bergamo a partire dall’intersezione con via Pesa del Lino fino all’intersezione con via Canova. Pertanto tutti i veicoli circolanti in via Bergamo giunti in prossimità dell’intersezione con via Pesa del Lino hanno l’obbligo di svolta a sinistra. È consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via Enrico da Monza a via Durini a passo d’uomo; è disciplinata con doppio senso la circolazione lungo la via Canova a partire dall’intersezione con via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti in via Canova al civico 1".

"Sino al giorno 16 luglio 2023 - si legge ancora sul documento ufficiale del comune - nei giorni di giovedì dalle ore 19:30 alle ore 24:00, venerdì dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del giorno successivo, sabato dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del giorno successivo è vietata la circolazione con esclusione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di pronto intervento e soccorso lungo i seguenti tratti di via: via de Gradi a partire dall’intersezione con via Vittorio Emanuele II fino all’intersezione con via A. Visconti; via Monsignor Talamoni a partire dall’intersezione con via Santa Margherita fino all’intersezione con via de Gradi; via Santa Margherita a partire dall’intersezione con via Porta fino all’intersezione con via via Monsignor Talamoni".

"Monza Mobilità Srl (con sede in via Cernuschi) consegnerà i permessi cartacei relativamente alle deroghe previste con il presente provvedimento, in ordine ai veicoli dei domiciliati in via Bergamo e relativamente a situazioni particolari, che dovranno essere valutate a seguito di debita istruttoria d’ufficio previa presentazione di circostanziata documentazione giustificativa", si legge sull'ordinanza del comune.