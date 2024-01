Controlli e ispezioni sulla tangenziale nord: chiusure e modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità e chiusure lungo il Raccordo Fiera Milano R37 e sulla A52 Tangenziale nord di Milano. Il programma di chiusure è stato condiviso da Autostrade per l'Italia e messo a punto - spiegano dalla società - per consentire diverse attività di ispezione dei portali segnaletici e delle barriere antirumore.

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 30 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 31 GENNAIO

Sul Raccordo Fiera Milano R37:

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese verso Varese, A4/Brescia e in direzione di Milano città.

In alternativa si consiglia:

verso Varese, di procedere sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Bollate, immettersi nuovamente sulla A52 e uscire a Baranzate per proseguire sulla viabilità ordinaria: SP233 verso Arese/Garbagnate Milanese, SP119 in direzione Lainate ed entrare sulla A8 allo svincolo di Lainate;

verso A4 Milano-Brescia (verso Brescia), di proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare sulla A4 attraverso la stazione di Monza;

verso Milano città,di proseguire sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza, uscire allo svincolo di Bollate e seguire la viabilità ordinaria in direzione Milano città;

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Baranzate, immettersi sulla SP233 verso Arese/Garbagnate Milanese e sulla SP119 in direzione Lainate ed entrare sulla A8 attraverso lo svincolo di Lainate, per proseguire poi verso Varese.

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 30 ALLE 1:00 DI MERCOLEDI' 31 GENNAIO, in modalità alternata

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Monza e un uscita per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baranzate.

DALLE 1:00 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 31 GENNAIO, in modalità alternata

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Monza e in uscita per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bollate Novate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI' 31 GENNAIO ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 1 FEBBRAIO

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Rho: Bollate Novate;

in uscita per chi proviene da Monza, procedere sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano est-sud di Pero, immettersi nuovamente sul Raccordo Fiera Milano/A52 in direzione Monza e uscire a Baranzate.

DALLE 21:00 DI VENERDI' 2 ALLE 5:00 DI SABATO 3 FEBBRAIO

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano

-sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho e un uscita per chi proviene da Monza.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baranzate.