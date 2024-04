Christian, il giovane chef che dalla filanda di famiglia ha conquistato anche il Gambero Rosso

L'antica filanda di famiglia, trasformata nel ristorante menzionata da Gambero rosso.

È una storia di successo quella che connota l'antica struttura del '700 che ospitava la pizzeria di famiglia, nel centro storico di Macherio, dove nel 2017 lo chef Cristian Bevenuto ha aperto "La Filanda", un ristorante pensato per "dare una voce nuova" alla cucina tradizionale siciliana e nel quale il variegato patrimonio culturale e dai ricchi prodotti dell’isola è riscritto con una filosofia elegante e creativa, caratterizzato da una location intrisa del fascino del tempo, con soffitti alti e luci soffuse, e da un'atmosfera è riservata e romantica.

Un modo unico di esprimere la ricchezza della cultura siciliana e attingere dai suoi colori, lungo una linea sottile tra nuovo e conosciuto, creativo e formale.

Un esempio? Tra i piatti signature e più tecnici che appagano e intrattengono oltre al palato anche la vista, ci sono "la parmigiana in un pomodorino" e "a Vucciria", quest'ultimo chiaro richiamo al noto mercato palermitano grazie al celebre quadro di Renato Guttuso, stampato al centro e reso commestibile, da assaggiare in abbinamento agli ingredienti rielaborati sul piatto, protagonisti del quadro stesso: dal manzo (che con le erbe aromatiche fa da ripieno al cannellone) al pesce spada (marinato, con crumble di olive), dal finocchietto e fondo di manzo con tonno essiccato, a ricreare l’unione tra terra e mare. Golisità uniche, che è valsa appunto a Cristian 1 forchetta da Gambero rosso.

Il sogno di Cristian

Classe 1986, Cristian Benvenuto nasce a Carate Brianza e inizia la sua formazione affiancando da giovanissimo il padre Lello nella pizzeria di famiglia: qui sviluppa la passione per questo mestiere che approfondisce frequentando l’istituto alberghiero Ballerini di Seregno. Fin da subito mette alla prova la sua vocazione lavorando in diversi ristoranti e pasticcerie lombarde. Dal 2014 al 2016 è professore all’istituto alberghiero di Carate, un’esperienza importante dal punto di vista umano. In parallelo si dedica alla consulenza ad altri ristoranti e al coordinamento di eventi privati presso Villa di Delizia a Como. All’interno della struttura che ospitava la pizzeria di famiglia, nel 2017 Cristian apre "La Filanda", un’attività in cui scommettere sulla sua filosofia personale.

Dal 2017 è membro di Euro-Toques, diventando in seguito Delegato Regionale per la Lombardia nel 2023 e proseguendo quindi con l’impegno nel fare rete tra i professionisti del settore. Oggi si divide tra cucina e sala: tramite il suo racconto i piatti prendono vita, stabilendo così uno scambio diretto e sincero con il suo pubblico.

A "La Filanda" lo Chef Benvenuto è coadiuvato dal sous chef Alberto Barbato, in cucina insieme a Filomena Calia, e dalla pastry chef Letizia Mariangeli. In sala, Marianna Tomasini e la sommelier Valentina Silotto che, come sottolinea il Gambero rosso, propongono rispettivamente un "servizio attento e gentile" e una "cantina perlopiù sicula".

Lo scorso 15 aprile 2024, Chef Benvenuto è stato premiato dalla "Guida ai Meritevoli" Parola di Autorevoli di So Wine So Food, curata da Alberto Paolo Schieppati per celebrare l'eccellenza nel mondo dell'enogastronomia italiana, riconoscendo il valore e la dedizione di chef, sommelier, ristoratori e produttori che si distinguono per la loro passione e professionalità.

Creazioni culinarie "a tempo" e una cucina fatta col cuore

Ricordi prettamente isolani solleticano la mente grazie anche a idee suggestive che lo chef brianzolo e la sua brigata partoriscono insieme: "Quando non siamo in servizio - racconta Cristian - ci ritagliamo del tempo per lavorare insieme a nuove proposte. Parliamo, ci confrontiamo, cuciniamo. Ci piace partire da un pensiero, magari da un’abitudine, o da un mio ricordo personale". Nascono così piatti come "a granita ca brioscia", la versione salata di una buona colazione siciliana, con uovo perfetto, spuma al Grana Padano, granita al caffè e la brioche siciliana che diventa cucchiaio. O, ancora, "omaggio a papà", un piatto simbolo dei 40 anni di carriera del padre di Cristian.

A "La Filanda" vengono elaborati inoltre 6 nuovi piatti che affiancano 6 piatti continuativi. Particolarità, i piatti "uscenti" non tornanomai più in carta. In aggiunta ai piatti à la carte, gli ospiti del ristorante possono scegliere il "Percorso dello Chef", un viaggio degustazione alla scoperta della cucina gourmet siciliana tra gusti netti e contrasti affascinanti. La "Degustazione chef 9 portate" è proposta a 150 euro, la "Degustazione mare 6 portate" a 130 euro, in abbinamento degustazione 3 vini (30 euro) o 6 vini (60 euro). Pane e grissini sono realizzati in casa con lievito madre. I menù degustazione vengono proposti per l’intero tavolo.

"Metti il cuore nelle cose semplici e farai un capolavoro" è il motto che lo guida nella sfida quotidiana di mettere a punto creazioni straordinarie a partire da ingredienti comunemente conosciuti, ma di qualità eccelsa. La sua indole energica lo ha portato spesso fuori dalle mura del suo ristorante per stringere collaborazioni con altri chef e con marchi internazionali.