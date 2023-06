Torna il cinema sotto le stelle in Villa Reale

Torna il tradizionale appuntamento dell'estate per gli amanti del grande schermo con il cinema sotto le stelle in Villa Reale.

Il 16 giugno ha inizio la nuova edizione della tradizionale rassegna estiva AriAnteo: organizzata da Capitol Anteo spazioCinema con il sostegno del comune di Monza, da giugno a settembre illuminerà le serate monzesi offrendo al suo pubblico una programmazione en plein air ricca e diversificata. Tanti, anche quest'anno, i titoli di qualità italiani e stranieri, le prime visioni, i film per famiglie e gli eventi speciali. La programmazione di AriAnteo spazia nella cinematografia delle diverse nazionalità, dando voce alle specificità narrative, artistiche e culturali di tutto il mondo. In questa direzione va Cinema Revolution, l’iniziativa promossa e finanziata dal Ministero della Cultura adottata in tutte le sale Anteo e AriAnteo: tra le due settimane di “Cinema in Festa” (l’occasione per vedere i film di tutte le cinematografie a un prezzo speciale), dal 16 giugno al 16 setttembre, gli spettatori potranno vedere titoli italiani ed europei al prezzo incredibile di € 3,50. Come per “Cinema in Festa”, il MiC rimborserà le sale di € 3 per ogni biglietto staccato a € 6,50.

Nel programma di AriAnteo, tutti i film europei contrassegnati dal simbolo rientrano nell’iniziativa Cinema Revolution.

I film in programmazione

Venerdì 16 giugno, lo schermo di Arianteo Villa Reale inaugurerà le prime visioni con l'attesissimo The Flash di Andy Muschietti. Seguiranno tante altre prime visioni: Elemental di Peter Sohn, Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold, Mission: impossible – dead reckoning – parte uno di Christopher McQuarrie e Barbie di Greta Gerwig. Grandi novità per AriAnteo VillaReale nelle date contrassegnate dal simbolo Sarà a disposizione un servizio bar curato da Rete Tiki Taka, Alma Birrificio e Arci Scuotivento. Tra i titoli italiani in programmazione, La stranezza di Roberto Andò, con Toni Servillo e Ficarra e Picone, Biglietto d'Oro e film italiano più visto da marzo del 2020; L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino; Le otto montagne di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, Premio della Giuria al festival di Cannes 2022 e vincitore di 4 David di Donatello 2023; Mixed by Herry di Sidney Sibilla; Il sol dell’avvenire, l’ultimo film di Nanni Moretti, presentato al Festival di Cannes 2023; Rapito di Marco Bellocchio, anch’esso presentato a Cannes 2023 e acclamato da pubblico e critica internazionale; Il Colibrì di Francesca Archibugi e tanti altri titoli della stagione cinematografica italiana da recuperare sotto le stelle. Non mancheranno anche serate speciali: Domenica 25 giugno, prima della proiezione di Elemental di Peter Sohn, ARDEN Luogo del Possibile presenta La via del Tamarindo di Roberta Parma. Lettura drammatizzata di alcuni passaggi del libro con musica dal vivo e proiezioni. Mercoledì 12 luglio, prima della proiezione di TÁR di Todd Field si svolgerà il concerto in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica Monza. Domenica 23 luglio, Brianza oltre l’arcobaleno introduce Un uomo felice di Tristan Séguéla. Tanti anche i film campioni d'incassi e pluripremiati come The Fabelmans di Steven Spielberg, Golden Globe 2023 per il Miglior film drammatico e la Miglior regia; Triangle of sadness di Ruben Östlund, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022; Everything Everywhere All at Once, il film vincitore indiscusso degli Oscar 2023 che ha ottenuto sette Premi Oscar.

Biglietti e prezzi

I biglietti possono essere acquistati online per qualsiasi film in programma; oppure in biglietteria ma solo per il giorno stesso della proiezione. Le biglietterie di AriAnteo aprono 45 minuti prima dell'inizio del film. Il biglietto intero costa 7,50 euro, ridotto 5,50. In caso di pioggia prima dell'inizio del film o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo.