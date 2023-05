Il politico che pagherà la multa del pensionato sanzionato per aver chiuso una buca

Il caso di Claudio Trenta, il pensionato di Barlassina sanzionato per aver chiuso una buca sulle strisce pedonali, continua a tenere banco. Sette giorni fa aveva ricevuto la sanzione e ad oggi la notizia, che ha fatto il giro d’Italia e ha conquistato uno spazio anche sul quotidiano inglese The Guardian, continua a fare discutere.

Nel frattempo Claudio Trenta può tirare un sospiro di sollievo. Quei quasi 900 euro di sanzione che lui ha più volte ribadito di non avere intenzione di sborsare, verranno pagati dall’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca. L’annuncio martedì sera, durante la trasmissione di Antenna 3 Lombardia Nera che ha raccontato la storia del pensionato. L’europarlamentare del Carroccio, ospite della trasmissione, ha assicurato che, se la giustizia italiana sentenzierà che Claudio Trenta dovrà pagare la multa, sarà lui stesso a sborsare quei soldi. “Il pensionato brianzolo - ha spiegato - ha fatto un’opera di buonsenso. Voglio togliere il pensiero a Claudio: hai fatto un gesto nobile e hai dimostrato un grande senso civico, se dovrai pagare la multa lo farò io. Se proprio si voleve intervenire il sindaco avrebbe potuto inviare a Claudio una diffida a non compiere più quell’azione, non una multa e l’obbligo di togliere il catrame rioportando la strada a come era prima dell’intervento del pensionato”.

Una promessa che Ciocca ha poi ribadito anche sul suo profilo Facebook. “Pagherò la multa di oltre 800 euro a Claudio Trenta, il pensionato che ha riparato una buca a Barlassina (Monza) ed è stato sanzionato dal Comune – ha postato Un cittadino che con senso civico ha segnalato un problema e poi, preso dalla disperazione, ha deciso di chiuderla va ringraziato. Sbaglio?”.