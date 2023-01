Biciclettata con cioccolata calda per le vie della Brianza

Pedalata alla scoperta delle bellezze della Brianza che termina con una golosa cioccolata calda. Ecco l'appuntamento organizzato da Fiab Monza in bici per il 12 febbraio.

Partenza alle 8.30 da Monza (ritrovo in piazza San Paolo), con destinazione Desio per una visita guidata alla scoperta di Villa Cusani Tittoni. La pedalata di 18 km lungo piste ciclabili e strade urbane. Per chi vuole sarà possibile anche fermarsi per una dolce merenda, con la degustazione della cioccolata calda a prezzo convenzionato.

Per partecipare è necessario iscriversi presso la bottega equosolidale di via Prina a Monza. Il rientro è previsto per le 13.30. La quota di partecipazione è di 12 euro (per i soci) e di 15 euro (per gli altri). Si consiglia di avere la bicicletta in ordine e di portare una camera d’aria di scorta. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 349 8307706 (Chiara) e 347 226 0543 (cioccolata calda).