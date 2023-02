Cani e gatti modelli per un giorno per aiutare gli animali del canile

Una foto del proprio cane, gatto (ma anche coniglio, criceto...) scattata da una professionista. Una foto d'autore da incorniciare, ma che soprattutto una foto che fa bene agli animali del rifugio dell'Enpa di Monza. Nel canile di via San Damiano torna Fotociotola Day l'iniziativa benefica promossa da Claudia Rocchini, fotografa ritrattista che con questa iniziativa -grazie alla collaborazione di Foto Tecnica Trentani, Sony Italia, EIZO, EIZO Academy, Profoto, PM Studio News e la rivista FOTO Cult - ha deciso di sostenere il canile monzese.

L'appuntamento è per il 26 febbraio quando (previo appuntamento) il proprietario potrà recarsi al rifiugio di Monza con il proprio amico a 4 zampe. Il servizio fotografico professionale di Claudia Rocchini dura 15 minuti. Poi verrà realizzata una stampa dell’animale 15×20cm offerta da Foto Tecnica Trentani di Pavia. Non è previsto lo scatto insieme alle persone. Ai partecipanti è richiesto solo di portare all’appuntamento cibo per animali del valore di almeno 25 euro che sarà donato a Enpa Monza e Brianza..

Per prenotare il servizio fotografico bisogna collegarsi a questo link e compilare il form di partecipazione, indicando la tipologia di animale, la taglia e allegando una sua fotografia, tutte informazioni indispensabili per organizzare al meglio gli appuntamenti, le riprese e l’allestimento del set. Il proprietario verrà succesivamente informato sull'orario del set. Le stampe saranno inviate al rifugio di Monza entro 15 giorni dallo svolgimento dell’evento, dove potranno essere ritirate.