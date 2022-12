"Ecco perché il circo è arrivato in paese"

Il tendone del circo con gli animali è arrivato a Caponago ed è scoppiata immediatamente la polemica. Dal giorno di Santo Stefano all'8 gennaio il tendone rimarrà in via delle Industrie con spettacoli quotidiani. L'arrivo del circo è stato pesantemente criticato da molti cittadini e sui social si è scatenata il putiferio dopo il post della giornalista Sabrina Giannini.

"Leoni nelle gabbie a bordo strada"

La giornalista - con tanto di foto e video - aveva documentato la presenza di leoni nelle gabbie con temperature rigide, sollevando dubbi anche sulle ore di permanenza degli animali nelle gabbie. La giornalista indignata aveva invitato la sindaca Monica Buzzini e i vigili ad effettuare controlli. "Beh visto che tra la gabbia del leone e la strada c’è poco più di un metro, che è una gabbia accessibile a chiunque forse dovrebbero avere i telefoni accesi - si legge nel post di Sabrina Giannini -. Non si sa mai cosa può succedere. Una vergogna che ci siano comuni e sindaci che ospitano questi spettacoli dello sfruttamento. Patetici show che portano animali della savana nella pianura padana tra la nebbia e temperature invernali. Ho chiesto ai carabinieri di controllare (bene però) i certificati CITES di questi animali. Domani informerò il comando generale. Ma quello che trovo insopportabile è mettere questi poveri animali alla vista dei bambini, che spero boicottino questi show diseducativi nelle mani di questa gente e di amministratori, politici, che non hanno ancora finito l’iter per proibire questi circhi con una legge. Tanti bla bla. Uno spettacolo di inciviltà. Tutt’altro che cari circensi, usate le vostre forze, le vostre gambe, usate i trapezi, i vostri “cervelli”.

"Proibirlo è anticostituzionale"

La risposta della prima cittadina non si è fatta attendere. "Vediamo di chiarire un pò di questioni - replica sul suo profilo Facebook -. Non vengono su invito del comune; hanno possibilità di lavorare grazie alla legge italiana; il comune, se fanno richieste corrette, se hanno tutte le certificazioni, compresa ATS per la gestione animali, non può fermarli, sarebbe anticostituzionale". Buzzini difende l'operato degli agenti della polizia locale. "Hanno fatto tutti i controlli dovuti". Poi aggiunge la sua personale posizione. "Concordo con chi è allibito dal vedere ancora queste situazioni nel 2022 ma se la legge italiana dà a loro la possibilità di lavorare, hanno famiglie e maestranze del resto, io posso solo decidere non andare a questo tipo di spettacoli ma c'è anche chi ha la libertà di andarci, si chiama libertà di scelta, del resto le scelte delle persone non tutte mi piacciono. Spero davvero si convertano presto a non usare più animali".

Nei giorni scorsi anche a Seregno era scoppiata la polemica per l'arrivo del circo. Tanti i cittadini che sui gruppi social della città avevano espresso il proprio no agli spettacoli con gli animali.