Salvano 3mila libri dal macero: ecco a chi sono stati donati

Guai buttarli al macero. Quei libri avrebbero potuto e dovuto continuare a 'vivere': a donare emozioni e far viaggiare (anche se solo con la fantasia) i lettori. Così che la biblioteca di Concorezzo - nella consueta attività di aggiornamento dei libri presenti in archivio - ha selezionato 3mila volumi (poco letti e datati) che ha donato al Circolo culturale Sardegna di Monza.

Il sodalizio, da decenni attivo e amato sul territorio, ha deciso di dare nuova vita a quei libri donandoli (a sua volta) alla cooperativa La Meridiana Residenza San Pietro di Monza, ai detenuti del carcere di Monza, a un'associazione di volontariato di Piacenza. Un bel carico di storie e di emozioni racchiuse in 3mila libri quelli che nella mattinata di oggi, giovedì 17 novembre, sono stati consegnati nella Rsa monzese in viale Cesare Battisti. Un regalo di Natale in anticipo molto gradito, con i ringraziamenti non solo al Circolo culturale Sardegna di Monza, ma anche alla biblioteca e all'amministrazione comunale di Concorezzo. I volumi, suddivisi in 60 pacchi, sono stati caricati sul camioncino del comune di Concorezzo e consegnati direttamente ai responsabili della cooperativa.

Una parte dei volumi verrà poi messa in vendita in occasione del tradizionale mercatino di beneficenza promosso dalla cooperativa La Meridiana per raccogliere fondi per sostenere le numerose attività del gruppo. I volontari del Circolo culturale Sardegna di Monza sono da sempre impegnati in prima linea nell'aiuto alle realtà associative (soprattutto del sociale) del territorio di Monza, Brianza e della loro amatissima Sardegna.

Intanto sabato 19 novembre alle 16.30 al centro civico LibertHub di Monza (in viale Libertà) il sodalizio inaugurerà la mostra fotografica ‘Canne al Vento’ in onore della poetessa sarda Grazia Deledda.