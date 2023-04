La città green del futuro arriva in Brianza

Tecnicamente si chiama permacultura. Per semplificare potremmo definirla la modalità di progettazione del territorio del futuro, dove uomo e ambiente si integrano armoniosamente. Una città del domani che, in parte, in Brianza è già realtà.

Si tratta del campo Permiagricolo di Lissone, in via Olona, che sabato 22 aprile dalle 11 alle 16 ospiterà proprio un evento dedicato alla permacultura. Nella grande area verde ci saranno un punto informativo del progetto per conoscere al meglio di che cosa si tratta; un punto ristoro con spuntini a km zero; uno spazio dedicato a grandi e piccini che sono gli abitanti di questa città del domani. Durante la giornata sarà organizzata una caccia al tesoro alla scoperta dei segreti e dei tesori che la natura ci offre con la possibilità di realizzare anche un erbario personalizzato.

Inoltre sarà possibile scambiarsi i semi: basterà portare il seme di una pianta che si ha già nell’orto e nel giardino e provare a cercarne di altre da piantare. “La terra ha bisogno di essere popolata da piante e fiori forti - spiegano gli organizzatori dell’evento -. Lo scambio di semi è un modo per far circolare i semi antichi e autoctoni che si adattano bene al terreno e che crescono meglio”.

Questa iniziativa fa parte del progetto Permacultura in Brianza, finanziato da Fondazione Cariplo, capofila Cooperativa il Ponte e partner Consorzio Comunità Brianza, Mestieri Lombardia U.O. Monza, Stripes Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione Stefania, Meta – Metodologie Educative Territorio Ambiente, Distretto di Economia Sociale, Associazione Sulè Onlus