Area fitness, campi e verde: ecco la "cittadella dei ragazzi" in Brianza

Un’area fitness con attrezzature per lo sport, un campo da basket, da calcetto e per la pallavolo. In Brianza arriva la cittadella dei ragazzi. Il progetto sta prendendo forma a Cesano Maderno dove l’amministrazione comunale ha partecipato a un bando regionale per la realizzazione di uno spazio ludico-sportivo che sorgerà in via Campania. “Uno spazio per i giovani, dove ritrovarsi, fare sport e socializzare. Un luogo pensato per il tempo libero, da trascorrere con i coetanei e praticando sport all’aria aperta.

L’Amministrazione comunale lavora al progetto da realizzare in via Campania alla Sacra Famiglia” spiegano dal municipio. Il progetto promuove l’inclusione sociale e vuole offrire a tutti la possibilità di accedere liberamente alle strutture pensate per la pratica sportiva e l’aggregazione. In quest’ottica l’Amministrazione ha deliberato la partecipazione al bando di Regione Lombardia “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Approvazione dei criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento dei parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – anno 2023”.

Il provvedimento regionale è in linea con il progetto della Cittadella dei Ragazzi in quanto intende promuovere sul territorio interventi che favoriscono i processi di socializzazione e di integrazione delle persone, comprese le persone con disabilità, contribuendo anche ad una maggiore integrazione delle famiglie. Il progetto con cui il comune partecipa al bando si inserisce in un’area urbana a margine dell’asse ferroviario Milano-Asso, in posizione baricentrica rispetto alla Parrocchia della Sacra Famiglia, alla Scuola d’Infanzia Sant’Anna e all’Istituto superiore statale “Iris Versari”. L’area si configura come una superficie a prato di circa 18.700 mq da suddividere in due rettangoli con funzioni diverse: il primo, a nord, di circa 11.000 mq, destinato a funzioni di tipo ricreativo/sportivo e il secondo, a sud, di circa 7.700 mq, destinato alla funzione di area di sgambamento cani. E’ prevista un’area fitness, inclusiva, realizzata in calcestruzzo drenante, con diverse attrezzature per il fitness, utilizzabili dai giovani e da cittadini anche di diverse fasce d’età, un’area per il basket e il calcetto a 5, inclusiva, multifunzionale, realizzata con una pavimentazione in asfalto rivestita con resina colorata, utilizzabile anche per manifestazioni come feste locali, un’area per la pallavolo, inclusiva, multifunzionale anch’essa realizzata con una pavimentazione in asfalto rivestita con resina colorata e un’area per lo sgambamento dei cani.

Le quattro aree saranno collegate da un percorso pedonale con pavimentazione di calcestruzzo drenante e illuminazione urbana, raccordato a ovest al parcheggio di via Campania e a nord alla pista ciclopedonale esistente. In prossimità dei campi polisportivi il tracciato si allargherà divenendo punto di incontro e socializzazione dove saranno inserite sedute con forme e dimensioni differenti e una fontanella. Un filare arboreo affiancherà il percorso e i campetti di gioco per garantire ombra nei mesi più caldi. È prevista una recinzione per la sicurezza lungo il margine est della ferrovia e la predisposizione di un impianto di videosorveglianza.

“La Cittadella dei Ragazzi - spiega il Sindaco Gianpiero Bocca - è un obiettivo già contenuto nelle nostre linee di mandato. Un centro di aggregazione per ragazze e ragazzi, aperto a tutti, dove fare sport e attività ricreative, è un elemento di vivacità della città, sinonimo di benessere fisico e strumento di crescita positiva dei ragazzi. È un impegno che considero importantissimo. Nel piano delle opere pubbliche vi sono destinate risorse per 250 mila euro. La partecipazione al bando di Regione Lombardia potrebbe consentirci di recuperare risorse preziose per un intervento che renderà Cesano una città sempre più vivibile e a misura di giovani”.

“La Cittadella dei Ragazzi - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Manuel Tarraso - rappresenta una risposta concreta al bisogno di aggregazione dei giovani, specie dopo la pandemia con lo strascico di disagio psicologico che ne è conseguito. Vorrei sottolineare, inoltre, il successo del percorso partecipato con l’Associazione Sacra Famiglia e auspico che le realtà del territorio abbiano un ruolo chiave anche nella futura gestione di questo spazio. Importante, infine, l’aspetto dell’inclusività, una costante dell’impegno dell’Amministrazione, come dimostra anche l’area fitness realizzata in via Lazzati: il tema è oggetto del bando regionale a cui partecipiamo, con l’obiettivo di mettere in campo le competenze dei nostri Uffici per intercettare fonti di finanziamento esterne che contribuiscano a realizzare i nostri progetti per la città”.