Teqball, campi e palestra a cielo aperto: a Cesano è nata la Cittadella dei Ragazzi

Area fitness, campi da basket, pallavolo, calcio a 5 e la novità del teqball. A Cesano MAderno è stata inaugurata la Cittadella dei Ragazzi. “Un luogo di incontro, nuova area dove socializzare e praticare sport” così l’ha presentata l’amministrazione comunale che ha realizzato il progetto nel quartiere Sacra Famiglia. La Cittadella dei Ragazzi, inaugurata con il taglio del nastro ufficiale sabato mattina, è stata intitolata ad Altiero Spinelli, politico, scrittore, uno dei Padri dell’Europa unita. Per l’occasione la figlia Sara ha inviato un messaggio di saluto e ringraziamento alla città di Cesano Maderno, letto durante la cerimonia d’inaugurazione, che ha visto la presenza del sindaco Gianpiero Bocca, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Associazione Sacra Famiglia, delle scuole, delle realtà associative e sportive della città.

La cittadella dei Ragazzi

La Cittadella dei Ragazzi si estende su un’area di quasi 20mila metriquadrati dove trovano spazio un’area fitness inclusiva, realizzata con calcestruzzo drenante, in cui sono inserite diverse attrezzature per il fitness, l’area per il basket e il calcio a 5, inclusiva e multifunzionale, realizzata con una pavimentazione in asfalto rivestita con resina colorata, dotata di canestri, porte e barriere parapallone, ed utilizzabile anche per eventuali manifestazioni. Spazio anche per la pallavolo, con un campo con pavimentazione in asfalto rivestita con resina colorata e rete da pallavolo. Presente anche un tavolo (curvo) da teqball, assoluta novità nel territorio comunale e struttura non presente nei comuni limitrofi. I benvenuti sono anche gli amici a quattro zampe per cui è stata predisposta un’area di sgambamento. A completare l’area c’è un percorso pedonale completamente realizzato con pavimentazione drenante, cordoli in ferro e illuminato che si connette verso ovest al parcheggio di via Campania e verso nord alla pista ciclopedonale già esistente su via Cesare Battisti.

“Inclusione, divertimento, socializzazione e sport: la Cittadella dei Ragazzi non rappresenta solo un luogo fisico pensato per consentire a tutte le persone di poter accedere liberamente alle strutture, ma anche un simbolo concreto di valorizzazione della socialità, rinsaldando il senso di comunità e di aggregazione in città” ha commentato il sindaco Gianpiero Bocca. “La Cittadella dello Sport intende infine offrire opportunità di incontro, svago e sport all’interno di spazi aperti a tutti, dove non esistono barriere o distinzioni sociali, usufruendo di attrezzature di qualità e innovative, oltre che di un ambiente esteticamente gradevole e curato. Abbiamo deciso di intitolare l’area ad Altiero Spinelli, riconoscendo il ruolo storicamente rivolto a prospettare un futuro migliore per i giovani attraverso l’Europa unita”.

Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso che ha sottolineato come l’amministrazione si sia impegnata a concludere i lavori prima della stagione estiva per consegnare ai ragazzi e alle ragazze la cittadella così da poterne fruire già dalle giornate di primavera. Tarraso ha annunciato anche altri interventi di riqualificazione in programma per molte aree ludiche e parchi cittadini, con interventi pronti a partire che interesseranno sia i giochi per i bambini che gli arredi. Tra cui anche la conclusione dei lavori per il parco San Marco, un’area a destinazione anche a didattica a tema solare.