Monza è una delle città con più single: la classifica

C’è chi cerca il vero amore, chi ci ha rinunciato e chi invece è in attesa che la vita lo sorprenda e metta sul suo cammino l’anima gemella. E a Monza a cercare l’amore sono in tanti. Il capoluogo brianzolo è infatti al 13esimo posto nella classifica elaborata dal portale di incontri Meetic. E sembra proprio che siano le città del Nord Italia a essere le più attive nel ricercare un partner. Monza non è nella top ten delle città con il più alto numero di single iscritti al portale in rapporto al numero di abitanti ma ci è vicina. Il capoluogo brianzolo è al 13esimo posto nella classifica di città con più single e al 16esimo posto nella lista di città con i single più attivi.

Le città con più single

Bergamo è in testa, seguita da Varese e Como, rispettivamente in seconda e terza posizione. I single alla ricerca dell'amore, sempre secondo i dati del report, sono a Roma, Milano e Torino.

La prima città del sud che compare nella classifica è soltanto al settimo posto ed è Salerno. Il 4°, 5° e 6° posto sono occupati da province del settentrione, rispettivamente Treviso, Brescia e Vicenza.