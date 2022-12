Classifica qualità della vita: come si vive a Monza e in Brianza

A Monza si vive un po' peggio di prima. E’ stata pubblicata la 33ma edizione dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore e il capoluogo brianzolo figura al 23esimo posto, in discesa di nove posizioni rispetto allo scorso anno. Ma la vera novità riguarda le donne. Tra gli approfondimenti quest’anno, per la seconda volta, il quotidiano ha pubblicato anche l’Indice della Qualità della vita delle donne che vede trionfare, al primo posto, appunto Monza.

Classifica della vita, come si vive a Monza e in Brianza

Bologna, Bolzano e Firenze. Sono queste le città in cui, sempre secondo i dati elaborati dall’indagine de Il Sole 24Ore, si vive meglio. L’edizione 2022 certifica la leadership di Bologna, seguita sul podio da Bolzano e Firenze. Seguono Siena, Trento, Aosta, Trieste e Milano che perde sei posizioni. E Monza e Brianza arriva 23esima, perdendo nove posizioni rispetto all’edizione 2021. In Brianza dunque si vive un po’ peggio di ieri.

I 90 indicatori statistici alla base dell’indagine, di cui 40 aggiornati al 2022, presentano una serie di novità: due indicatori sull’inflazione; un pacchetto di indicatori su energia da fonti rinnovabili/riqualificazioni energetiche/consumi energetici; l’indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022; nove indici sintetici inclusi nell’indagine che aggregano più parametri (Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, IcityRank sulle città digitali). A tracciare i punteggi concorrono anche il valore aggiunto pro capite; prezzi delle case e incidenza dei canoni di locazione sul reddito medio dichiarato; imprenditoria giovanile; giovani Neet; ore di Cig ordinaria; infortuni sul lavoro; indice della qualità dell’aria; tasso di motorizzazione; indice di litigiosità nei tribunali; mortalità da incidenti stradali; numero di bar, ristoranti, librerie e palestre; agriturismi; indice di lettura; verde urbano; banda larga ultraveloce; amministratori comunali under 40.

Monza è una città per donne

Secondo il Sole 24 Ore le donne vivono meglio in provincia di Monza e Brianza. E’ la Brianza, seguita da Treviso (vincitrice della prima edizione, nel 2021) e Cagliari, la provincia che guida la classica dell’Indice della Qualità della Vita delle Donne. A dare slancio a Monza sono in particolare, i dati relativi all’inserimento delle donne nel mondo del lavoro: Monza e Brianza registra il gap occupazione di genere più basso in Italia (pari al 7,1% contro una media nazionale del 19,4%), uno dei tassi di occupazione femminile più alti del Paese (69%) e il record di giornate retribuite a dipendenti donne (il 75,3% del massimo teorico). Inoltre, è terza dietro a Cagliari e Trento per speranza di vita delle donne con 86,1 anni (circa quattro anni in più rispetto a Siracusa, ultima in questo indicatore).

Tra i 12 indicatori utilizzati per costruire l’indice generale riferito alle donne la speranza di vita alla nascita, il tasso di occupazione femminile, il gap occupazionale femminile e maschile, il numero di imprese guidate da donne, il numero di denunce per violenze sessuali ogni 100mila abitanti e le donne laureate.