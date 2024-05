Bambini, anziani e giovani: perché a Monza a vivere peggio sono i ragazzi

Tra le città fanalino di coda per l'offerta ricreativa di discoteche e bar, con 103 locali ogni 10mila residenti tra i 18 e i 35 anni (contro i 155 della media nazionale). Tra le province con un quoziente di nuzialità tra i più bassi, con 2,5 matrimoni celebrati ogni mille abitanti. E ancora canoni di locazione alti e proibitivi che collocano Monza e la Brianza al 75esimo posto tra le province italiane dove si diventa anche genitori a un'età sempre più alta, con il primo figlio che arriva quasi a 33 anni.

Monza, stando alla fotografia che emerge dalla classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore relativa alla qualità della vita, non è una città per giovani. O almeno non può essere considerata una delle province dove i giovani vivono meglio, posizionandosi al 43esimo posto in Italia. Sul podio invece troviamo Gorizia, seguita da Ravenna e Forlì Cesena.

"L’indice della Qualità della vita dei giovani è composto da 12 indicatori. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all’altro. Le province con dati mancanti sono state ricavate in base ai dati medi nazionali o in base ai dati delle province limitrofe" si legge nella nota metodologica dell'analisi.

Monza e Brianza non è una provincia per giovani

Tra i dati che emergono dall'analisi c'è la presenza di popolazione giovane residente per cui Monza e Brianza si colloca al 20esimo posto, al 103esimo posto per il quoziente di nuzialità per i matrimoni celebrati, al 91esimo per l'età media del parto, al 57esimo per le variazioni contrattuali a tempo indeterminato ogni mille abitanti, al 68esimo posto in classifica per il numero di concerti con un calcolo sugli spettacoli ogni 10mila abitanti 18-35 anni su dati Siae/Istat, 2022.

Monza e Brianza si colloca però tra le prime 5 città per il numero di laureati con il 38,9% di giovani laureati su una popolazione di 25-39 anni. Non male nemmeno il dato relativo al tasso di disoccupazione giovanile con il 6% circa di giovani che non hanno un impiego tra i 15 e i 34 anni (Dati Istat 2023). Solo il 7,8% delle imprese registrate invece ha un titolare under 35 e il 26% degli amministratori comunali ha meno di 40 anni.

Una provincia al 28esimo posto per bambini e anziani

Monza e Brianza è una provincia che, dati alla mano, è a misura di bambini tanto quanto di anziani. Il che è abbastanza insolito. Secondo la classifica de Il Sole 24 Ore infatti il territorio si colloca al 28esimo posto per entrambe le categorie. Al secondo posto su scala nazionale tra le province con scuole dotate di palestra (58% sul totale), al sesto per l'indice sport, con bambini praticanti. Monza e Brianza è al 26esimo posto per delitti denunciati a danno di minori (circa 1,3 ogni 10mila abitanti) e al 24esimo per la spesa sociale per famiglie e minori. Non benissimo il capitolo verde: con la provincia che si colloca all'80esimo posto per il verde attrezzato con 10,3 mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo.

Se gli anziani vivono bene a Trento (1 provincia in classifica), Como e Cremona, a Monza e in Brianza i meno giovani hanno una speranza di vita elevata che colloca il territorio al quinto posto su scala nazionale, al 42esimo posto per disponibilità di posti letto nelle Rsa e al 36esimo per la presenza di geriatri.