A Monza non si vive più così bene: ecco la classifica

A Monza e in Brianza quest'anno si vive peggio rispetto al passato. Almeno così secondo quanto stabilisce la consueta classifica sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi insieme all'Università La Sapienza di Roma. La provincia brianzola si piazza al ventesimo posto: nel 2021 era al decimo e nel 2020 al quindicesimo.

La città dove si meglio è Trento. Al secondo posto si trova Bolzano, mentre al terzo si piazza Bologna. Nel 2021 erano terza e quarta: scalzano Firenze, seconda nel 2021, quarta quest'anno. Milano resta stabile al quinto posto. Seguono Siena e Parma (quest'ultima era prima nel 2021). Tra le città lombarde, un balzo notevole per Como, passata da 62esima a 32esima città. La seconda città della Lombardia è Sondrio, che sale al 14esimo posto. Poi Monza, al 20esimo (era decima), Bergamo (21esima) e Brescia (23esima). Dal 31esimo al 35esimo posto, un 'blocco' di cinque città lombarde: Mantova, Como, Varese, Cremona e Lecco. Chiudono la classifica lombarda Lodi al 43esimo posto e Pavia al 59esimo.

"L’immagine dell’Italia che emerge dalla ventiquattresima edizione del Rapporto sulla qualità della vita (la più completa tra le analisi che si pubblicano in Italia) è quella di un Paese che è uscito dalla pandemia da Covid 19 sempre più divaricato - si legge su Italia Oggi - tra un Nord che ha saputo dimostrare buone doti di resilienza e un Sud dove si manifestano sempre più gravi sacche di disagio personale e sociale. L’attuale versione dell’indagine indica che gli effetti della pandemia sono terminati, siamo tornati grossomodo alla situazione del 2019. Ma il Sud segna un tracollo, sotto molti aspetti”.

Nell'analisi di quest'anno sono stati ampliati gli indicatori che hanno raggiunto quota 92 (nella prima edizione della classifica erano 36). Per esempio nella sezione lavoro sono stati distinti il tasso di occupazione e disoccupazione maschile e femminile. Inoltre è stato inserito anche l'indicatore dei neet (not in education, employment, or training), cioè delle persone tra i 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano, né si stanno formando. Eliminato l'indicatore della densità demografica e del numero medio dei componenti del nucleo familiare. È stato introdotto l’indice di dipendenza strutturale, l’indice di dipendenza degli anziani e l’indice di vecchiaia. Inserita anche la speranza di vita alla nascita e quella a 65 anni (in entrambe il Sud è nettamente penalizzato rispetto al Nord).