La classifica dei sindaci più amati d'Italia: Paolo Pilotto perde consensi

Paolo Pilotto non è nella top ten dei sindaci più amati d’Italia. Il primo cittadino di Monza eletto due anni fa e sostenuto da una coalizione di centrosinistra è al 63esimo posto nella classifica dello storico Report redatto da Il Sole 24 Ore. Una 63esima posizione che Pilotto condivide con i sindaci Alessandro Ghinelli (Arezzo), Mario Pardini (Lucca) e Michele Conti (Pisa).

Il sondaggio, organizzato da Noto Sondaggio, misura il consenso dei presidenti di regione e dei sindaci. Il primo cittadino di Monza rispetto a due anni fa ha perso consensi. Un calo lieve (meno del 2%). Secondo i dati del sondaggio del noto quotidiano di economia e finanza Pilotto al momento della sua elezione nel giugno 2022 aveva il 51,2% di gradimento; oggi il 49,5%. Nel sondaggio del 2023 il professore di religione alla guida del capoluogo brianzolo aveva raggiunto il 55,5 del gradimento nella “Governance Poll 2023”, mentre quest’anno ha perso il 6%.

Il report evidenzia, tuttavia, che per tre sindaci su quattro si è registrato un calo di popolarità. Un trend particolarmente riscontrabile dai dati delle grandi città metropolitane. Sebbene Beppe Sala (sindaco di Milano) abbia fatto una vertiginosa discesa perdendo 18 posizioni, è verò anche che lo stacco tra la percentuale di consensi del 2023 e quella dell'ultimo report è di soli otto punti (65% vs 57%). Se Bonaccini (governatore dell'Emilia Romagna) si conferma al primo posto nella classifica dei presidenti di regione, anche Attilio Fontana - governatore della Lombardia - non si sposta. Il presidente consolida il risultato ottenuto il giorno delle elezioni con il 55% dei consensi, posizionandosi al nono posto.

Metodologia

Il Governance Poll ha preso in considerazione 80 comuni capoluogo di provincia e le regioni italiane in cui c'è elezione diretta. Non hanno partecipato alla ricerca i comuni e le regioni in cui si è votato quest'anno. Esclusa anche la Liguria, dove il presidente è sospeso. Le interviste sono state effettuate tra maggio e luglio 2024 utilizzando sistemi misti: Cati, Cawi e il sistema Tempo Reale di creazione dell'Istituto demoscopico Noto Sondaggi. La numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti e di 600 elettori in ogni Comune, disaggregati per genere, età e area di residenza