Monza e Brianza è la nona provincia d'Italia in cui si vive meglio: la classifica

Monza e Brianza, con i suoi 871.546 abitanti, è la nona provincia d'Italia per qualità della vita. Il territorio di Monza, su 107 province della Penisola, è nella top ten della classifica Qualità della Vita 2023, l'indagine del Sole 24 Ore giunta ormai alla sua 34esima edizione. Sul podio Udine, al secondo posto Bologna e al terzo Trento. Il capoluogo lombardo, Milano, è all'ottava posizione, con un giudizio invariato rispetto al 2022. Tra le prime dieci città con un giudizio migliore sulla qualità della vità e sulla vivibilità del territorio anche Monza e Brianza che conquista 14 posizioni e il primato nella categoria Ricchezza e consumi grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari.

L'analisi prende in considerazione 90 indicatori da cui emergono sei classifiche tematiche, ciascuna con i suoi primati e le sue peculiarità: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute; giustizia e sicurezza e infine cultura e tempo libero.

Monza e Brianza è la provincia più "ricca" d'Italia

Monza e Brianza è la prima provincia su 107 in Italia se si considera l'indicatore relativo alla Ricchezza e i Consumi, in salita di 13 posizioni rispetto alla precedente edizione. Il valore aggiunto per abitante, secondo dati Prometeia, stima sul 2023, è pari a 32mila euro. Ammontano a 23mila euro invece i depositi bancari delle famiglie consumatrici pro capite secondo dati della Banca d'italia al 31 luglio 2023 contro una media nazionale di 18.500 euro. E' di 3.300 euro la spesa media in euro all'anno delle famiglie per il consumo di beni durevoli (Osservatorio Findomestic - Prometeia, 2022). E il 57% dei residenti maggiorenni, secondo i dati forniti dal Crift, ha crediti attivi. Vale a dire mutui accesi con istituti bancari o finenziamenti.

A Monza e in Brianza il prezzo medio di vendita delle case è di 3.500 euro al mq con un tempo medio di vendita di tre mesi e mezzo.

Al quarto posto per Affari e Lavoro

A Monza e Brianza ci sono 212 pensionati ogni mille abitanti, 8 imprese registrate ogni 100 con titolare under 35, 12 attività straniere ogni 100 registrate, secondo i dati Infocamere a 30 settembre 2023. Il tasso di occupazione dei cittadini tra i 20 e i 64 anni in Brianza è pari al 74,6% mentre la percentuale dei Neet - i giovani che non lavorano e non studiano - è del 16,2%, un valore inferiore alla media nazionale che si attesta a 18,5%.

Quanto è sicura Monza e la Brianza?

Nella classifica relativa alla Giustizia e alla Sicurezza dell'analisi del Sole 24 Ore Monza e Brianza è al 47esimo posto per l'indice di criminalità pari a 3.220 denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2022), dato inferiore alla media nazionale di 3.307,14.

Il dato che pesa maggiormente è quello legato ai furti in abitazione con 360 denunce ogni 100mila abitanti secondo i dati Pubblica sicurezza - Ministero dell'Interno, 2022. Sono poco più di 90 invece i furti di autovetture denunciati ogni 100mila abitanti, 15 le rapine in strada (ogni 100mila abitanti), 12 denunce per estorsione ogni 100mila abitanti e 29 segnalazioni legate ai reati connessi alla droga tra cui spaccio e produzione.

Ambiente e cultura

Monza e Brianza è al 75esimo posto nella classifica Ambiente e Servizi. A pesare di più il tasso di motorizzazione con 65 auto in circolazione ogni 100 abitanti (Legambiente - Ecosistema urbano), la concentrazione media in ug/mc - media dei valori medi annui e la presenza non incisiva di piste ciclabili che la collocano al 104esimo posto della classifica specifica relativa a questo indicatore.

E la cultura? Monza è Brianza è al 47esimo posto tra le province d'Italia per la classifica connessa agli indicatori relativi alla cultura e al tempo libero. A spiccare è soprattutto il dato della scarsa presenza dell'offerta commerciale relativa a ristoranti e bar. Monza e Brianza è l'ultima provincia d'Italia per presenza di attività di ristorazione sul territorio con meno di due locali ogni mille abitanti. Sono 55,6 gli spettacoli sulturali ogni mille abitanti e ammonta a quesi 62mila il numero di spettatori ogni mille spettacoli.