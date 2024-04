Tra 22mila locali in Italia al primo posto c'è una pizzeria brianzola

È in Brianza la pizzeria dei record: a Monza il locale numero 1 nella classifica TheFork, il sito che segue 22mila locali in Italia. Il primato spetta alla pizzeria PizzAut, quella inaugurata un anno fa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gestita da pizzaioli e camerieri autistici.

L’annuncio, accolto con un fragoroso applauso, è arrivato ieri pomeriggio, martedì 9 aprile, in occasione della presentazione ufficiale del libro “Vietato calpestare i sogni” scritto da Nico Acampora, fondatore di PizzAut, con la giornalista Elisabetta Soglio e con la prefazione di Elio, il cantante di Elio e le Storie Tese da sempre molto sensibile all’argomento essendo anche lui, come Nico, papà di un ragazzo autistico. Acampora e i suoi camerieri e pizzaioli “aut” erano felicissimi di dare l’annuncio: un fortissimo applauso e poi l’abbraccio con tutto team.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PizzAut è una pizzeria dei record dove ci sono 2 mesi di attesa prima di riuscire a prenotare un tavolo per la cena, ma dove ogni sera in caso di eventuali disdette è possibile - in zona Cesarini - accaparrasi un posto in quello che Acampora e i suoi ragazzi hanno definito “la pizzeria dove si mangia la pizza più buona della galassia conosciuta”. Oggi il progetto PizzAut conta 2 ristoranti (uno a Cassina de’ Pecchi, e l’altro a Monza); 35 ragazzi autistici che lavorano; 300 pizze che ogni sera sforna il pizzaiolo Matteo. Pochi giorni fa sono stati assunti a tempo indeterminato altri due giovani (grazie al sostegno delle aziende Autogrill e Murata); e altri 12 ragazzi verranno a breve formati per entrare nel team.

Oltre a festeggiare il record Nico Acampora ha annunciato anche i prossimi importanti appuntamenti che vedranno i suoi ragazzi non solo preparare e servire le pizze (in trasferta in Italia e nel mondo), ma anche e soprattutto diffondere il progetto PizzAut affinché molti altri giovani possano essere autonomi e indipendenti con un progetto lavorativo: il 4 maggio saranno a Torino per cucinare per la partenza del Giro d’Italia; il 10 maggio saranno a Roma per ricevere il prestigioso riconoscimento Guido Carli; e il 12 giugno saranno a New York alla sede dell’Onu per parlare (per 8 minuti) del loro progetto. Infine a settembre saranno di nuovo nei box della Formula 1 per cucinare per i campioni in occasione del Gran Premio di Monza