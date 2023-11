Cura dei denti e pazienti fragili: la clinica odontoiatrica del San Gerardo sempre più all'avanguardia

Il nosocomio sempre più all'avanguardia per le cure destinate ai pazienti fragili.

Cresce e si arricchisce la clinica odontoiatrica diretta dal professor Marco Baldoni all'ospedale San Gerardo. Accanto alla normale attività operativa assistenziale, rientrata a regime dopo il periodo pandemico, la clinica si sta infatti specializzando sempre più nel trattamento delle patologie orali nei pazienti con diverse abilità, in età pediatrica e adulta. Attività che si svolgono sia in ambulatorio sia in sala operatoria, a seconda della gravità del caso e della collaborazione del paziente.

Se ne è parlato questa mattina, 11 novemvre, nel congresso dal titolo "Approccio olistico in ambito odontoiatrico nel paziente con bisogni speciali: Special needs patients” a cui è intervenuta anche il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza, dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e dalla clinica odontoiatrica università degli Studi Milano - Bicocca - Fondazione IRCCS San Gerardo.

Il programma clinico scientifico si è articolato sulle problematiche odontoiatriche, affrontate in maniera interdisciplinare con i professionisti che si occupano del bene dei pazienti con bisogni speciali in età pediatrica, adulta e geriatrica. Una sezione particolare ha trattato anche quanto viene fatto per i piccoli pazienti in Africa. “L’ospedale San Gerardo di Monza con la clinica odontoiatrica - sottolinea Baldoni - è uno dei pochi centri adibiti all’attività dei pazienti con bisogni speciali ed è un punto di riferimento per una categoria di pazienti, non solo residenti sul territorio ma provenienti da tutta la regione, che spesso hanno difficoltà a trovare sedi idonee per la cura di tali patologie. Un’attenzione che non si esaurisce solo con la cura ma che è costantemente portata avanti anche con un supporto psicologico".

"Da anni - prosegue Baldoni - l’odontoiatria è stata chiamata a trattare con continuità i pazienti con bisogni speciali che comprendono pazienti fobici ossia che hanno sviluppato paure nei confronti dei trattamenti orali, con fragilità, ovvero con patologie sistemiche - diabete, ipertensione, neuropatie - che richiedono sia attenzioni mediche sia odontoiatriche e pazienti con abilità diverse. L’istituzione di un servizio ad hoc per pazienti con bisogni speciali è un vanto per la clinica odontoiatrica e per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza”.

Tutte le attività vengono portate avanti in sinergia con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, che collabora attivamente anche al processo formativo dei giovani odontoiatri nel progetto "Avvio alla professione".