L'antica arte marziale che aiuta i malati di Parkinson

In Brianza il Parkinson e altre patologie neurologiche si affrontano seguendo i ritmi e i movimenti delle antiche arti marziali orientali. Succede a Carate Brianza, all’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica neurologica ad alta Complessità degli Istituti Clinici Zucchi (Gruppo San Donato) nella quale è presente l’Unità del Disturbo del Movimento diretta dal dottor Luigi Giuseppe Santilio. In questa struttura i pazienti affetti dal Parkinson e da altre patologiche neurologiche potranno accostarsi alla pratica del tai chi, insieme al maestro Gino Aldini. Il debutto settimana scorsa, raccogliendo l’entusiasmo dei partecipanti.

Obiettivo è sfruttare i benefici dell’antica arte marziale cinese per ridurre i disturbi dell’equilibrio nei pazienti con malattia di Parkinson, migliorandone la stabilità posturale e riducendone il rischio di cadute. Sebbene alcune manifestazioni motorie, come la bradicinesia e il tremore, possano essere alleviate con la terapia farmacologica, caratteristiche come l’instabilità posturale sono meno sensibili ai farmaci e richiedono approcci riabilitativi alternativi.

Per questo motivo, la percezione del proprio corpo e il controllo motorio durante una seduta di tai chi, nell’ambito delle terapie complementari riabilitative, sono parte integrante della gestione della malattia di Parkinson: l’attività fisica costante ha dimostrato, infatti, di ritardare il deterioramento delle funzioni motorie e cognitive e di prolungare l’indipendenza funzionale.

"Negli ospedali del Gruppo San Donato - si legge nella nota ufficiale - la riabilitazione, come processo che porta un paziente fragile a raggiungere il miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale, è un momento cardine del percorso di cura, affidato a tecnici specializzati che lavorano a stretto contatto con i medici e in sinergia con la GSD Foundation ETS, attenta ad offrire ai pazienti soluzioni, di comprovata efficacia, che mirino alla cura della persona nel suo complesso e al suo benessere generale".