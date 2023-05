Il cocktail rosa made in Brianza che sta facendo il Giro d'Italia

Pur non pedalando ha già conquistato la maglia rosa. Un drink nato in Brianza per omaggiare il passaggio del Giro d’Italia anche nella città di Seregno il prossimo 21 maggio, ma che ancor prima della partenza del Giro ha conquistato anche molti altri baristi delle città che verranno attraversate dalla prestigiosa gara. Entrando nella lista dei drink serviti in centinaia di locali della Penisola.

“Questo cocktail è nato da un mio studio e collaborazione con il Classic Cocktail Club, con l’associazione MIO Italia e con alcuni dei miei allievi Del Ciofs di Cesano Maderno - spiega a MonzaToday Salvatore Bongiovanni, ideatore del cocktail -. Abbiamo pensato di creare un cocktail dedicato a questo importante evento sportivo. Ma che, come la prestigiosa gara ciclistica, non si fermasse solo in Brianza, ma attraversasse tutto il nostro bellissimo Paese. Proprio come fanno i ciclisti”.

Il drink (che sta conquistando gli italiani da Nord a Sud, isole comprese) è a base di un liquore al passion fruit creato appositamente per questo cocktail da un azienda liquoristica di Concorrezzo, yuzu (un agrume particolarmente aromatico originario dell’Asia orientale), albume, Prosecco shaker (Prosecco che ha ricevuto molti premi ) e uno spruzzo di seltz.

“Siamo molto felici del risultato che sta ottenendo questo progetto e questo drink, pensato e ideato anche grazie alla collaborazione dei futuri barman - conclude -. Un grazie a tutti i colleghi che hanno abbracciato il nostro sogno, un sogno che sta facendo conoscere Monza e la Brianza anche attraverso un cocktail. Un cocktail che non si beve solo al Shaker Club di Seregno, ma che si può sorseggiare in tutta Italia. Hanno aderito centinaia di associati a Mio Italia e al Classic cocktail club che stanno proponendo il drink del Giro da Fano ad Anversa, da Jesi ad Alghero, da Tolentino a Roma, da Bologna a Montefiascone. Visto il successo ho deciso di proporlo non in occasione del Giro d’Italia come inizialmente avevo pensato, ma di metterlo nella lista dei drink”.