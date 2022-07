Caro bollette, tutte le agevolazioni e i trucchi per risparmiare

Continua il caro bollette nel nostro paese, una situazione che sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie in tutta Italia, e moltissime aziende e piccole imprese, impossibilitate a far fronte agli importi richiesti. Cosa si può fare? Codacons risponde a qualche domanda, e fornisce assistenza a chiunque abbia ricevute bollette di cui non riconosce gli importi.

Novità sul bonus sociale e bollette

E' stata innalzata la soglia Isee per beneficiare del bonus sociale, da 8.265 a 12.000 euro e da gennaio in automatico si potrà usufruire del bonus. Si aggiungono inoltre gli aumenti dei costi delle materie prime: bolletta elettrica +91% rispetto al 2020 e 2021 e bolletta gas +70,7%. L'ultimo trimestre dell'anno vedrà l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali (energia elettrica) mentre rimarranno invariate quelle sul gas. Attenzione ai conguagli: qualora il gestore inviasse una bolletta di conguaglio, è sempre il diritto del cliente di ottenere la rateizzazione degli importi. Qualora poi il conguaglio indichi consumi maggiori di 2 anni scatterebbe la possibilità di far valere la prescrizione dei consumi ulteriori. Però è necessario attivarsi al fine di presentare richiesta al fornitore.

Attenzione ai prezzi in bolletta

Particolare attenzione infine va riservata ai prezzi applicati, se i costo della materia prima differisce rispetto a quello indicato nel contratto sottoscritto allora sarà possibile fare reclamo al fornitore, per richiedere un ricalcolo del periodo contestato. "Siamo a disposizione di tutti i consumatori che ne facciano richiesta, contattateci se avete ricevuto delle bollette o volete avere qualche informazione in più sui bonus di cui avete diritto" ha fatto sapere il codacons.