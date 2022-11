Code e liti ai centri di distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti

I monzesi sono accorsi numerosi a ritirare i nuovi per la raccolta dei rifiuti. Lunghe code ai centri di distribuzione allestiti davanti al centro civico di San Rocco e al LibertHub di viale Libertà. E dopo poche ore i sacchi erano già esauriti con utenti inferociti invitati a ripresentarsi più tardi (o in alcuni casi l’indomani).

A denunciare il fatto alla redazione di MonzaToday è Emilio Dilda, storico residente di San Rocco, che poi ha postato il problema anche sul gruppo Facebook 'Monza Segnalazioni'. Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 novembre, l'uomo si è recato nel punto di distribuzione di via D'Annunzio e ha trovato subito una lunga coda. Molti, come lui, avevano pensato bene di andare a ritirare i sacchi subito dopo pranzo. Pensando - e sperando - di sbrigarsela in poco tempo. Ma non è stato così. "Ho trovato una fila interminabile - ha raccontato -. A quel punto sono tornato a casa ripromettendomi di passare più tardi. Ho provato intorno alle 18 e ho assistito a un'inferocita discussione fra l’utenza e gli addetti alla distribuzione". I cittadini erano imbestialiti perché i sacchi erano finiti. "Forse non si aspettavano una tale puntuale attenta affluenza - aggiunge con un tono di sarcasmo Dilda -. E non c’è modo di effettuare un recupero dal fornitore. C’è chi è venuto da Sant’ Alessandro, c’è chi è anche portatore di delega. Indecoroso, pazzesco assistere a tanta disorganizzazione. L’utente contribuente ancora una volta deve sopportare l’ennesimo disservizio per la raccolta dei rifiuti".

Dilda sui social aveva chiamato in causa anche l'assessore all'Ambiente Giada Turato che è intervenuta nella discussione sul gruppo Facebook spiegando che si era recata personalmente al punto distribuzione di via D’Annunzio. "Gli addetti si scusano per i disagi arrecati - spiega Turato -. Il servizio di distribuzione riprenderà regolarmente il giorno successivo (oggi, giovedì 17 novembre ndr)".

Lunghe code, sacchetti esauriti anche al centro di distribuzione LibertHub in viale Libertà. "Sono andata poco prima di pranzo - riferisce una lettrice di MonzaToday -. C'era coda, e via via si stava allungando. C'erano anche diverse persone anziane in diligente attesa, e qualcuno con problemi motori ha chiesto il cambio in coda al marito". La donna inoltre ha chiesto delucidazioni in merito all'utilizzo dei vecchi sacchi rossi di 70 litri. "Purtroppo gli addetti alla distribuzione non sono stati in grado di rispondermi". In merito a questa domanda l'Impresa Sangalli riferisce che i sacchi da 70 litri possono essere ancora utilizzati senza problemi. E per qualsiasi dubbio invitano gli utenti a consultare il loro sito.