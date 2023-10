Il collegio Villoresi di Monza è il primo liceo STEAM di tutta la Lombardia

Il collegio Villoresi di Monza sarà il primo liceo STEM di tutta la Lombardia. È un progetto nato dalla collaborazione tra il Collegio Villoresi di Monza e Assolombarda e partirà dall'anno accademico 2024-25.

Un piano di studi che è sinergico e coerente con il mondo del lavoro e delle aziende che, come ha spiegato Giovanni Caimi, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda, permetterà agli studenti di collaborare a "progetti all'interno delle nostre imprese". Possibilità anche di borse di studio per i più meritevoli. Ma cosa è una scuola Stem? Science, Technology, Engineering sono le materie Stem. Sarà un percorso di studi di quattro anni con il 50% delle lezioni in lingua inglese. Il concetto STEM nasce negli Usa e l'approccio concreto individuato porta i ragazzi ad avere la possibilità di essere inseriti nel mondo reale del lavoro e insegna il solving problem per essere connessi da subito con le problematiche che interessano le imprese. L'insegnamento STEAM prevede un'educazione che viene definita attraverso un'integrazione di più materie ed è l'acronimo anglosassone di Scienze, Tecnologia, Ingegneria (Engineering), Arte e Matematica. In Italia esistono solo altri tre licei di questo tipo, ma il Villoresi è il primo in Lombardia.

I posti messi a disposizione dal Collegio Villoresi sono 25, e i test per l'ammissione sono previsti il 20 novembre e il 13 dicembre. Per tutte le informazioni consultare il sito della scuola.