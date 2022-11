Torna la Colletta Alimentare: i supermercati aderenti a Monza e Brianza

Sabato giornata di spesa, pensando anche a chi fa fatica a mettere nel carrello i generi di prima necessità. Torna il tradizionale appuntamento con la Giornata nazionale della colletta alimentare. Domani, sabato 26 novembre, molti supermercati di Monza e della Brianza partecipano all'evento promosso dal Banco Alimentare. L'iniziativa - giunta quest'anno alla 26esima edizione - ha l'obiettivo di dare un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. L'evento è stato promosso dalla Fondazione Banco Alimentare e prevede la raccolta di cibo non deperibile che verrà poi smistato alle associazioni del territorio impegnate a sostegno delle persone indigenti. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state 85.000 in più le richieste ricevute che hanno fatto salire a 1.750.000 le persone aiutate.

Che cosa serve

In questo difficile momento economico e sociale, Banco Alimentare deve far fronte anche ad un aumento del 45% dei costi di gestione tra logistica, trasporti ed energia elettrica e ad un calo del 30% delle donazioni economiche da aziende e privati. Banco Alimentare fa dunque appello alla solidarietà di tutti, invitando a partecipare alla 26esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgerà sabato 26 novembre 2022. In circa 11.000 supermercati in tutta Italia si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle strutture caritative territoriali. Oltre 140.000 volontari inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. I volontari indosseranno una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare e che verrà utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la spesa.

"Aumentano le richieste"

“Siamo preoccupati per la situazione che stiamo vedendo nel nostro Paese con sempre più persone e famiglie che si trovano in povertà assoluta o che rischiano di scivolarci nonostante abbiano un lavoro - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus -. È fondamentale quindi continuare a sensibilizzare tutti coloro che possono compiere un atto concreto di aiuto. La Colletta Alimentare è un gesto educativo semplice e di carità, che promuoviamo da oltre un quarto di secolo. Partecipare a questa iniziativa significa contrastare l’indifferenza e favorire la condivisione, facendo un gesto concreto a cui tutti siamo invitati. Il gesto di volontariato più partecipato In Italia e la prima esperienza solidale di questo tipo. Ci auguriamo dunque che anche quest’anno la solidarietà sia tanta”. Nel 2021 grazie alla Colletta Alimentare sono state raccolte 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti (1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti in base ai LARN, i Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) per un controvalore economico di oltre 25 milioni di euro.

Punti raccolta in Brianza

Agrate: Conad via Verdi

Arcore: Aldi via Gilera

Arcore: Coop via Gilera

Arcore: D+ via Casati

Arcore: MD via Monterosa

Bernareggio A&O piazza della Repubblica

Bernareggio: Conad Superstore via Roma

Bernareggio: MD via della Madonnina

Barlassina: D+ via Longoni

Barlassina: Eurospin via De Sanctis

Barlassina: Iperal via Montegrappa

Bellusco: Carrefour Market corso Alpi

Bellusco: Conad SuperStore via Brianza



Besana Brianza: Carrefour Market via Puecher

Besana Brianza: Iperal via Verga

Biassono: Eurospin via Gerardo dei Tintori

Biassono: OKSigma piazza San Francesco

Biassono: U2 via Trento e Trieste

Bovisio Masciago: Carrefour Market via Nazionale dei Giovi

Bovisio Masciago: Iperal via Comasinella

Brugherio: Bennet viale Lombardia

Brugherio: Carrefour Express via Corridoni

Brugherio: Conad City via Volturno

Brugherio: D+ viale Europa

Brugherio: Eurospin viale Europa

Brugherio: Sigma via Cazzaniga

Brugherio: Unes via Kennedy

Busnago: Aldi via Italia

Busnago: La Grande I via Italia

Caponago: Carrefour Express via De Gaspari

Caponago: OKSigma via Da Vinci

Carate Brianza: Conad via Mascherpa

Carate Brianza: Eurospin via Risorgimento

Carate Brianza: Iperl via Marengo

Carnate: Eurospin via Gramsci

Cesano Maderno: Carrefour Market via Nazionale dei Giovi

Cesano Maderno: Carrefour Market via Trento

Cesano Maderno: Il Gigante via Monteverdi

Cesano Maderno: Lild via Lazio

Cesano Maderno: MD via Nazionale dei Giovi

Cesano Maderno: Sigma via Berchet

Concorezzo: Aldi via Monza

Concorezzo: Crai via Edison

Concorezzo: Lildl via Milano

Concorezzo: OKSigma via Libertà

Concorezzo: U2 via Girotti

Cornate d’Adda: Coop via Schenoni Crispino

Cornate d’Adda: In’s via Dante

Cornate d’Adda: Italmark via Manzoni

Desio: D+ via Marx

Desio: Esselunga via Togliatti

Desio: Eurospin via Mascagni

Desio: Ipercoop via Borghetto

Desio: MD via Maestri del Lavoro

Desio: U2 via Volta

Giussano: Carrefour Iper via Prealpi

Giussano: Esselunga (località Paina)

Giussano: Eurospin via Mercalli

Giussano: Punto Simply via Catalani

Giussano: Sigma via Cavera e via Cesare Battisti

Lentate sul Seveso: Bennet statale dei Giovi

Lentate sul Seveso: Carrefour Express via Roma

Lentate sul Seveso: Eurospin via Nazionale dei Giovi

Lentate sul Seveso: Iperal via Scultori del Legno

Lentate sul Seveso: Lild via Nazionale dei Giovi

Limbiate: Carrefour Iper via Isonzo

Limbiate: Eurospin via XXV Aprile

Limbiate: OKSigma via Piave

Lissone: Conad via di Vittorio

Lissone: Esselunga via Novelli

Lissone: Il Mio Gigante via Gioberti

Lissone: U2 via Nuova Valassina

Macherio: Esselunga via Volta

Meda: Carrefour Market via Indipendenza

Meda Prix: via Milano

Meda:U2 via Indipendenza

Monza: Aldi viale Lombardia

Monza: Bennet via Lario

Monza: Carrefour via Monte Cervino

Monza Carrefour Express via Cavallotti

Monza Carrefour Market via Boito

Monza. Carrefour Market via San Rocco

Monza: Coop via Lecco

Monza: Esselunga via Buonarroti

Monza: Esselunga San Fruttuoso

Monza: Esselunga via Stucchi

Monza: Eurospin viale Stucchi

Monza: Il Gigante via Porta Lodi

Monza: Iper la grande I via della Guerrina

Monza: Iper la Grande I via Sant’Andrea

Monza: Penny Market via Borgazzi

Monza: U2 via Cederna

Monza: U2 via Manzoni

Monza: U2 via Marsala

Muggiò: Crai via Confalonieri

Muggiò: Crai via Pellico

Muggiò: Italmark via Beato Angelico

Muggiò: Lild via fratelli Bandiera

Nova Milanese: Famila SuperStore via Zara

Nova Milanese: In Coop via Filzi

Nova Milanese: Lild via Venezia

Nova Milanese: Penny Market via Diaz

Nova MIlanese: U2 via Locatelli

Ornago: Coop via Martiri

Ornago: MD via Falcone

Ronco Briantino: Sigma via IV Novembre

Seregno: Esselunga via Montello

Seregno: Eurospin via Nazioni Unite

Seregno: Iperal via Fermi

Seregno: MD via Milano

Seregno: Prix corso Mattetotti

Seregno: U2 viale Piave

Seveso: Carrefour Express via Cacciatori delle Alpi

Seveso: Carrefour Market via Adua

Seveso: Crai via Trento e Trieste

Seveso: Famila via Tonale

Seveso: MD via Montello

Sovico: U2 supermercato Piazza Frette

Usmate Velate: Il Gigante via Vivaldi

Varedo: Esselunga via Pastrengo

Varedo: Eurospin via Stelvio

Varedo: OKSigma via Dante Alighieri

Vedano al Lambro: Conad City via de Gaspari

Vedano al Lambro: Eurospin via della Misericordia

Veduggio: MD via Montegrappa

Verano: Eurospin via Brunati

Verano: Lidl via Sauro

Villasanta: Coop piazza Martiri della Libertà

Villasanta: Il Gigante via Vecellio

Vimercate: Esselunga via Falcone e Borsellino

Vimercate: Il Gigante via Torri Bianche

Vimercate: U2 via Molinetto