Si avvicina Pasqua: colombe gratis in Villa

Una domenica di dolcezza, ma anche un'occasione per fare acquisti e per scegliere i dolci da portare in tavola il giorno di Pasqua. Ma anche per degustare gratis colombe e vini.

L'appuntamento è per domenica 10 aprile dalle 9 alle 19 a Usmate Velate, in piazzale Pertini, davanti a Villa Borgia. Lì si svolgerà la terza edizione di "Colombe in Villa": degustazioni gratuite di colombe e vini, bancarelle con sfiziose idee regalo, giochi gonfiabili per bambini e laboratori di pasticceria. Non solo peccati di gola: su corso Italia e via Roma ci saranno bancarelle a tema e attrazioni per i bambini fra cui pista con macchinine elettriche, carrozza con i cavalli e alcuni artigiani del legno che presteranno la loro manualità al servizio dei più piccoli.

L'evento è stata organizzato dal comune di Usmate Velate in collaborazione con l’associazione territoriale di Vimercate di ConfCommercio. In piazzale Pertini, davanti a Villa Borgia, verrà allestita la mostra della colomba artigianale d’autore, con la possibilità di acquistare prodotti di filiera certificata. Colombe, vino e cioccolato saranno gli elementi forti di un pomeriggio che vedrà a Usmate Velate le più rinomate pasticcerie della Brianza, oltre alle eccellenze produttive comunali. “Colomba in festa” offrirà la straordinaria possibilità per partecipare a laboratori per aspiranti pasticceri e per confrontarsi con i Maestri di Confcommercio Vimercate che esporranno (e condivideranno con il pubblico) il frutto della loro esperienza e capacità professionale.

“Nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, riproponiamo un’iniziativa tradizionale che da sempre regala piena soddisfazione a tutti i partecipanti e che nelle passate edizioni ha avuto una partecipazione di quasi 3mila persone -commenta Pasquale De Sena, assessore con delega agli Eventi -. È un’occasione per ritrovarsi e per vivere il territorio. Il pieno sostegno di Confcommercio ci ha permesso di pianificare un’importante iniziativa aperta alla cittadinanza che va nella direzione di sostenere le piccole imprese. Il nostro ringraziamento va anche alle attività del territorio che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, mostrandosi parte attiva nella promozione di un evento festoso”.