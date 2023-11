Colonnine dei parcheggi fuori uso: sale la protesta

"Ok i parcheggi a pagamento... ma almeno fate funzionare le colonnine".

L'appello giunge da diversi cittadini che, anche sulla pagina Facebook di "Sei di Monza se...", hanno sottolineato il loro disappunto circa lo stato nel quale verserebbero le colonnine dei parcheggi a pagamento in città. Malfunzionanti, sovente sporche o vandalizzate, e in qualche caso utilizzabili con grande difficoltà perché collocate in strade ove i lampioni non funzionano. E dunque buie

Una sottolineatura che giunge dopo quella, qualche settimana fa, relativa all'errata taratura dei totem, che ha in più di un caso portato a un pagamento erroneamente maggiorato del tempo di sosta. Problema per il quale l'amministrazione comunale non ha tardato a intervenire.

"Alcune colonnine sono talmente conciate, sporche da far ribrezzo anche ai maiali" il commento piccato di un utente. A chi è intervenuto precisando come a Monza, per pagare la sosta, sia attiva l'app per i pagamenti dedicata, ha però risposto chi, invece, trova che l'utilizzo obbligatorio dell'app non sia giusto: "Mia madre non ha uno smartphone e anche volendo, non potrebbe installarla" ha puntualizzato un utente, facendo presente come, soprattutto per le persone più anziane o per quelle non particolarmente avvezze alla tecnologia, pagare con l'app possa risultare parecchio ostico.

"Ho un telefono che non regge bene tante app" ha postato un altro utente, "Non ho questa app. E' obbligatorio averla?" ha domandato un altro. "Non sono di Monza, io ho messo a caso due euro" ha scritto qualcuno non riuscendo a verificare per quanto tempo valesse il pagamento. "Alcune colonnine, poi, accettano solo moneta" ha infine concluso un altro cittadino.

Un disagio, quello legato ai totem malfunzionanti, rimarcato anche da chi si è ritrovato a dover utilizzare le colonnine per i pagamenti nelle strade a Monza dove a non funzionare sono i lampioni. "Sono conciatissime, se poi si è al buio non si vedono" il commento di un utente della pagina Facebook. "Penso che ogni comune debba provvedere a colonnine funzionanti e che non spetti non all'utente di trovare soluzione sostitutiva per poter pagare la sosta" ha concluso un cittadino.

Contattata dalla redazione di MonzaToday per chiedere chiarimenti in merito l'assessora alla Mobilità Giada Turato ha confermato di essere a conoscenza della situazione, premurandosi di fornire al più presto ulteriori chiarimenti.