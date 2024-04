Come cambierà la viabilità con la chiusura dell'uscita dell'autostrada brianzola

Come cambierà la viabilità per i residenti di San Rocco e di Sant’Alessandro (ma anche chi si dirigerà nel quartiere) se – come ad oggi previsto dal progetto di Serravalle nel maxi progetto per l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord – verrà chiusa l’uscita della A52 su via Borgazzi? Per il Comitato delle vie Gentili, Talete e Aristotele di Monza sarà semplicemente il caos con u aumento dei tempi di percorrenza, del traffico e dell’inquinamento. Da qui l’ennesima richiesta a Serravalle di modificare il progetto. E lo fa realizzando anche un video dove viene spiegato, mappa alla mano, come cambierà la vita degli automobilisti che si ritroveranno a transitare in quel tratto della città. Ma soprattutto per i residenti che ogni giorno dovranno entrare e uscire da San Rocco e da Sant’Alessandro.

Nel video viene spiegato che per chi si dirigerà verso Sesto San Giovanni ci sarà il problema della convergenza sulle due rotonde che già vengono ampiamente utilizzate da coloro che escono prima per evitare di pagare il casello della A52. Stesso discorso per coloro che si dirigeranno verso il centro di Monza (verso Aldi, la farmacia di via Borgazzi, il carrozziere…): anche in questo caso ci si ritroverà imbottigliati nei percorsi già trafficati utilizzati dagli automobilisti che vogliono saltare il casello della A52.

Il secondo percorso, sempre verso il centro, prevede di girare a sinistra verso via Edison di Cinisello Balsamo per poi proseguire verso il centro Giardinaggio di San Fruttuoso convergendo poi alla rotonda della Esselunga di San Fruttuoso e immettandosi quindi su viale Campania, viale Romagna, viale Lombardia le grandi arterie già paralizzate dal traffico.

La richiesta è quindi quella, qualora il progetto verrà realizzato, di lasciare l’uscita di via Borgazzi fondamentale per il traffico verso e fuori Monza. Intanto lunedì 15 aprile alle 18.30 si terrà a Monza il consiglio comunale dedicato proprio al maxi progetto di Serrravalle al quale parteciperanno anche i tecnici dell’azienda per presentare l’opera e l’avanzamento del progetto.