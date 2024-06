Ecco la città che sognano i ciclisti monzesi

La Monza con una mobilità sempre più green presentata nel PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) piace ai ciclisti monzesi. Fiab Monza in Bici promuove il documento presentato dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto e che fotografa come sarà la mobilità nel capoluogo entro 10 anni. L’idea di una Monza dove muoversi in modo sempre più sostenibile, con l’incremento delle piste ciclabili è stata accolta molto favorevolmente dalla storica associazione che, però, ha presentato – come prevede la legge – alcune osservazioni in merito al Piano. Proposte e suggerimenti per rendere Monza sempre più sicura per chi si muove in bicicletta, ma anche per incentivare l’utilizzo di questo mezzo da parte di chi, ad oggi, continua a muoversi con l’auto.

Più zone a 30 km/h

Oltre a chiedere di creare nei quartieri sempre più aree a zona 30 km/h, come disincentivo all’uso della macchina, Fiab Monza in bici ha presentato delle integrazioni per aumentare questo tipo di mobilità. Il sodalizio invita il Comune di Monza a dotarsi dei conta biciclette digitali per valutare meglio la quantità di bici che effettivamente circolano in città e numeri alla mano avere il polso della situazione su quante persone effettivamente utilizzano la bici.

Amministratori in bicicletta e Parco chiuso 3 mesi

Fiab, inoltre, invita gli amministratori e i dipendenti comunali a dare il buon esempio. L’idea è quella di dotare il Comune di un parco mezzi a due ruote con biciclette a pedalata assistita, per favorire gli spostamenti sostenibili da parte di amministratori e tecnici comunali. E sempre in tema di dipendenti comunali Fiab Monza in bici invita la giunta a organizzare corsi di formazione e di aggiornamenti sul tema della ciclabilità, così che gli addetti ai lavori possano sempre essere informati sulle normative, ma soprattutto sulle novità che ci sono su questo tema. Ci sono progetti molto più impegnativi e impattanti che naturalmente solleveranno polemiche. Come l’idea di chiudere per 3 mesi il traffico veicolare lungo viale Cavriga, nel Parco. Una chiusura che ad oggi è solo nel mese di agosto, ma che Fiab vorrebbero ampliare anche a giugno e luglio. “Una scelta per valorizzare il Parco e renderlo fruibile ai visitatori”, precisano.

Un'area giochi al posto del parcheggio

Accanto all’idea di chiudere per 3 mesi l’importante snodo viabilistico all’interno del polmone verde, c’è anche un’altra proposta che potrebbe sollevare un grande dibattito. “Trasformare piazza Carducci da parcheggio a parco giochi per bambini per riqualificare l’area e renderla fruibile alle famiglie”, spiega Fiab Monza in bici. Un parcheggio, quello di piazza Carducci, che proprio alla fine dell’anno scorso era stato risistemato.

Un documento molto ricco di osservazioni quello che il sodalizio, presieduto da Saveria Fontana, ha presentato al Comune di Monza. Tra le altre osservazioni da parte chi ogni giorno vive e si muove in città con la bicicletta c’è anche la richiesta di rimuovere le barriere architettoniche dalle piste ciclabili così da renderle più accessibili anche ai cargo bike per il trasporto di bambini e merci sempre più diffuse in città, o le biciclette per le persone che presentano disabilità; di permettere l’accesso sui mezzi pubblici anche delle bici pieghevoli; di reintrodurre le domeniche a piedi; e di promuovere nelle scuole il progetto del car pooling (auto in condivisione per quei bambini che vivono lontano da scuola e che diventa difficile raggiungere l’istituto coi mezzi pubblici oppure a piedi).