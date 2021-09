Bollette consegnate in ritardo: la risposta green e tecnologica di Acsm Agam

Bollette recapitate con grande ritardo (spesso già scadute): l’azienda invita a rivolgersi direttamente agli sportelli presenti sul territorio, precisando che i ritardi non dipendono da loro

Quello della consegna delle bollette con forti ritardi è un problema che da tempo viene segnalato da molti utenti. Clienti che temono di dover pagare sanzioni per il ritardo non però imputabile a loro. Così che Acel Energie, società di vendita luce e gas del gruppo Acsm Agam, invita gli utenti a rivolgersi direttamente alle agenzie presenti sul territorio.

“Stiamo informando i nostri clienti mediante comunicazioni sui social e sulla stampa e anche tramite email ed SMS dedicati ai clienti coinvolti” Andrea Tugnoli, responsabile operations di Acel Energie, che ricorda l’importanza di mantenere aggiornati i propri contatti accedendo allo Sportello Online miaenergia.eu consentendo all’azienda di tenere puntuale e aggiornato il flusso delle informazioni a beneficio del cliente stesso.

Oltre ai 21 sportelli presenti sul territorio l’azienda ha attivato anche lo sportello on line dove è possibile consultare le bollette e attivare il servizio gratuito della bolletta online che permette di ricevere tempestivamente le bollette direttamente nella propria casella di posta elettronica.

Per attivare il servizio basta accedere allo Sportello Online miA Energia,www.miaenergia.eu, cliccare nella sezione Richieste, selezionare la voce Bolletta Online. In alternativa è possibile richiederne l’abilitazione presso gli sportelli, per il tramite i canali digitali Chat, WhatsApp o contattando il numero verde 800 822 034.