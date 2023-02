Elezioni regionali, a Monza si cercano scrutatori: come candidarsi, quanto si guadagna

Il comune di Monza cerca scrutatori. Sono aperte le candidature per prestare servizio come scrutatore alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio, per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della Lombardia. Nei giorni scorsi il comune di Monza ha aperto la raccolta delle candidature.

"Per potersi candidare è necessario essere maggiorenni, possedere la cittadinanza italiana, essere residenti ed elettori del comune di Monza" spiegano dall'amministrazione. Per inviare la propria candidatura è necessario compilare l'apposito modulo (disponibile qui) e inviare la richiesta via mail all'indirizzo elettorale@comune.monza.it oppure via pec: elettorale@pec.comune.monza.it allegando copia di un documento valido.

Per gli scrutatori il compenso previsto è di 120 euro. Le elezioni si terranno nelle giornate di domenica 12 febbraio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 13 febbraio, dalle 7 alle 15. Seguirà poi lo spoglio delle schede.